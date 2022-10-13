İbrahim Tatlıses'i kızdıracak hareket! Dilan Çıtak öz babasını sildi!

Dilan Çıtak Tatlıses, Levent Dörter ile nikah masasına oturmuştu. Düğünün ardından sosyal medya hesabındaki "Tatlıses" soyadını kaldırarak "Dörter" soyadını ekledi. Dilan Çıtak'ın bu hareketi sosyal medyada kafa karıştı. İbrahim Tatlıses'in bu harekete ne cevap vereceği merak konusu.

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Dilan Çıtak Tatlıses yıllar sonra babası İbrahim Tatlıses ile bir ara gelmişti. Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam görkemli bir düğünle 8 yıldır aşk yaşadığı Levent Dörter'le evlendi. Dünya evine giren Dilan Çıtak, düğünün hemen ardından Instagram hesabındaki soyadını değiştirdi. Babasının soyadını sildi.

''Çıtak soyadını vicdanen çıkartamam''

Sosyal medya hesabından Tatlıses soyadını silip Çıtak soyadını silmeyen Dilan Çıtak, yıllar önce kendisini büyüterek soyadını veren Cem Çıtak hakkında konuştu. ''Beni büyüten babam Cem Çıtak'ı kaybettim. Onun yeri bende her zaman apayrıdır. Beni büyüten babamı asla reddetmem. O her zaman kalbimin en değerli köşesinde. Sadece hukuki bir süreç bu. 'Dilan Çıtak Tatlıses' olmasını istiyorum adımın. Çünkü vicdanen Çıtak soyadını hayatımdan çıkaramam" diyerek açıklama yaptı.

8 yıllık birlikteliğin ardından evlendi

Geçtiğimiz aylarda nişan töreni yapan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, önceki akşam İstanbul'daki lüks bir otelde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı. Nikah şahitleri ise Tan Taşçı, Erhan Bayrak ile Polat Yağcı oldu. Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses ve geçtiğimiz sene evlendiği Yasemin Şefkatli de katıldı. Aile üyelerinin yanı sıra Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimler de çifti yalnız bırakmadı. Bazı ünlü isimler sıra sıra sahne alarak da şarkılarını okudu.

Nikah masasında esprili sözler havada uçuştu. Nikah memuru, Dilan Çıtak'a, "Levent Dörter'i eş olarak kabul ediyor musun?" sorusunu yöneltince İbrahim Tatlıses, kızının yerine esprili şekilde "Hayır!" cevabını verdi. Dilan Çıtak babasının ardından 'Evet' demişti.

Babasından kızına altın kemer

Kızının düğününde sahneye çıkıp şarkı söyleyen İbrahim Tatlıses'in bu hareketi duygulandırmıştı. Tatlıses'in hediyesi de adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sene oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'ye altın kemer takan Tatlıses, kızına da altın kemer taktı. Kemerin değerinin 450 bin TL olduğu iddia ediliyor.