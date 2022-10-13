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Vakalar resmen patladı! Çağrı yaptılar maske geri mi dönüyor?

Vakalar resmen patladı! Çağrı yaptılar maske geri mi dönüyor?

ALMANYA’da Kovid-19 vakalarının daha fazla artmasını önlemek için maske takma zorunluluğu getirilmesi istendi.

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Alman Tabipler Birliği Başkanı Susanne Johna, eyalet yönetimlerden artan Kovid-19 vaka sayılarına karşı harekete geçmesini talep ederek, vaka sayılarının çok yüksek olduğu bölgelerde toplu taşıma ve halka açık kapalı alanlarda FFP2 maske takma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yoğun bakım servislerinde artış var

Hastanelerdeki durumuna dikkati çeken Johna, hastanelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların sayısının bir önceki haftaya göre iki kat arttığını, yoğun bakım servislerinde de Kovid-19 hastalarının sayısının arttığının görüldüğünü anlattı.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da eyaletlere, büyüyen Kovid-19 dalgısına karşı mücadelede kapalı alanlarda maske zorunluğu getirilmesi çağrısında bulundu.

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