BIST 3.563
DOLAR 18,59
EURO 18,09
ALTIN 1.001,46
HABER /  DÜNYA

Ukrayna Elon Musk'a tepkili: Odessa'daki panolardan fotoğrafı kaldırıldı

Ukrayna Elon Musk'a tepkili: Odessa'daki panolardan fotoğrafı kaldırıldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta barış planını açıklayan Musk, Ukraynalıların hedefi olmuştu. Musk'ın fotoğrafı Odessa'daki Ukrayna'yı destekleyen ünlüler panosundan kaldırıldı.

Abone ol

Ukrayna'nın liman kenti Odessa, Kiev'i destekleyen uluslararası ünlüleri resmeden reklam panolarından Tesla CEO'su Elon Musk'ı kaldırdı. Elon Musk'ı panolardan kaldırma kararı, Musk'ın Rusya-Ukrayna barış planını tweetlemesinden sonra geldi.

Musk’ın planı, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın” yapılmasını, Kırım’ın Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyor.

Odessa yönetimi Telegram'a "Reklam departmanı, Ukrayna'yı destekleyenlere şükranlarımızı ifade ettiğimiz reklam panolarından Elon Musk'ın fotoğrafını kaldırıyor" dedi.

Putin'le görüştü iddiası

Eurasia Group Başkanı Siyaset Bilimci Ian Bremmer Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'ın Rusya Lideri Vladimir Putin'le görüştüğünü iddia etti. Musk ise iddiayı yalanladı.

Bremmer Twitter hesabından, "Elon Musk bana Putin'le ve Kremlin'le Ukrayna hakkında doğrudan görüştüğünü söyledi. Ayrıca Kremlin'in kırmızı çizgilerinin ne olduğunu da bana anlattı" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Vakalar resmen patladı! Çağrı yaptılar maske geri mi dönüyor?
Vakalar resmen patladı! Çağrı yaptılar maske geri mi dönüyor?
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
İbrahim Tatlıses'i kızdıracak hareket! Dilan Çıtak öz babasını sildi!
İbrahim Tatlıses'i kızdıracak hareket! Dilan Çıtak öz babasını sildi!
Anaokuluna başlayana maddi destek! Öğrencilere ulaşım desteği! Bakan Yanık'tan flaş açıklamalar
Anaokuluna başlayana maddi destek! Öğrencilere ulaşım desteği! Bakan Yanık'tan flaş açıklamalar
Sakarya'da özel harekat devreye girdi! Eli tüfekli yarı çıplak şahsın mesleği ortaya çıktı
Sakarya'da özel harekat devreye girdi! Eli tüfekli yarı çıplak şahsın mesleği ortaya çıktı
MHP lideri Bahçeli talimatı verdi! Türkeş'in memleketine yapılıyor
MHP lideri Bahçeli talimatı verdi! Türkeş'in memleketine yapılıyor
ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan Rusya çıkışı: Ukrayna'nın yanında yer almalıyız
ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan Rusya çıkışı: Ukrayna'nın yanında yer almalıyız
Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın evine gitti fotoğraftaki detay pes dedirtti!
Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın evine gitti fotoğraftaki detay pes dedirtti!
İlk kazma vuruluyor milyonlarca insana iş kapısı çıkacak
İlk kazma vuruluyor milyonlarca insana iş kapısı çıkacak
Selzedeleri taşıyan otobüste yangın çıktı! 18 kişi hayatını kaybetti
Selzedeleri taşıyan otobüste yangın çıktı! 18 kişi hayatını kaybetti