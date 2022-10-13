Ukrayna Elon Musk'a tepkili: Odessa'daki panolardan fotoğrafı kaldırıldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta barış planını açıklayan Musk, Ukraynalıların hedefi olmuştu. Musk'ın fotoğrafı Odessa'daki Ukrayna'yı destekleyen ünlüler panosundan kaldırıldı.

Abone ol

Ukrayna'nın liman kenti Odessa, Kiev'i destekleyen uluslararası ünlüleri resmeden reklam panolarından Tesla CEO'su Elon Musk'ı kaldırdı. Elon Musk'ı panolardan kaldırma kararı, Musk'ın Rusya-Ukrayna barış planını tweetlemesinden sonra geldi.

Musk’ın planı, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın” yapılmasını, Kırım’ın Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyor.

Odessa yönetimi Telegram'a "Reklam departmanı, Ukrayna'yı destekleyenlere şükranlarımızı ifade ettiğimiz reklam panolarından Elon Musk'ın fotoğrafını kaldırıyor" dedi.

Putin'le görüştü iddiası

Eurasia Group Başkanı Siyaset Bilimci Ian Bremmer Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'ın Rusya Lideri Vladimir Putin'le görüştüğünü iddia etti. Musk ise iddiayı yalanladı.

Bremmer Twitter hesabından, "Elon Musk bana Putin'le ve Kremlin'le Ukrayna hakkında doğrudan görüştüğünü söyledi. Ayrıca Kremlin'in kırmızı çizgilerinin ne olduğunu da bana anlattı" ifadelerini kullandı.