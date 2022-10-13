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ABD'li senatör Bob Menendez'den küstah çağrı: Türkiye'yi durdurun

ABD'li senatör Bob Menendez'den küstah çağrı: Türkiye'yi durdurun

TÜRKİYE ile ilgili her atılan adıma karşı olan ABD senatosunun kararına tepki gösteren Bob Menendez, F-16 karşıtı adımlar atmayı sürdüreceğinin sinyalini verdi. Menendez, Türkiye'yi asılsız iddialarla suçlamaya çalıştı. Yunanistan dostu Senatör, "Türkiye'yi durdurun" çağrısı da yaptı.

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Amerikalı Senatör Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 tedarikiyle ilgili düzenlemede yapılan değişiklikler nedeniyle endişeye kapıldı.

F-16 satışını engellemek isteyen New Jersey Senatörü Menendez, Maryland Senatörü Chris van Hollen ile birlikte anlaşmaya "Türkiye'ye sağlanacak jetler, Yunanistan hava sahasını ihlal etmeyecek. ABD çıkarlarına uygun olacak." şeklinde eklemeler yapmıştı.

Bob Menendez'in F-16 rahatsızlığı

Senato, 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'ndan Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemeleri çıkardı.

Menendez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının tedarikini engelleme çabalarını sürdüreceğinin mesajını verdi.

"Hiçbir F-16 hususunu onaylamayacağım"

Yunan basınından konuyla ilgili haberi alıntılayan Menendez, söz konusu değişikliklerin, "Doğu Akdeniz'deki ABD çıkarlarını ilerletmek için ellerindeki tek araç" olduğunu savundu.

Menendez, "Açık konuşayım: Türkiye için hiçbir F-16 hususunu onaylamayacağım." diye yazdı.

"Türkiye'yi durdurun" çağrısı yaptı

Ankara'yı bölgede "saldırgan" olmakla suçlamaya çalışan Yunanistan dostu Senatör, "Türkiye'yi durdurun" çağrısı yaptı.

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