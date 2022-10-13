Astana'daki Erdoğan-Putin görüşmesinden ilk mesajlar: Dünyada büyük ses getirecek

Cumhurbaşkan Erdoğan, Astana'da CICA Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. İki liderden ilk mesajlar geldi. Erdoğan Akkuyu'nun çok önemli bir adım olduğunu ifade edip, ''Birinci tribünün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecek.' dedi. Putin, 'Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji kaynakları göndermeyi planlıyoruz. Gaz tedariklerinde Türkiye en güvenli bölge. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderden ilk mesajlar geldi.

Akkuyu'nun çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Birinci tribünün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecek." dedi. Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

İlk mesajlar geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

(Nükleer santral) Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır.

Akkuyu çok önemli bir adım. Birinci trübünün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecek.

Bizim özellikle üzerinde durduğumuz konu tahıl naklinde İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere gönderme konusunda kararlıyız.

Bu nakliyatı üzerimizden yapar, ülkelerin isimlerini belirlemede çalışma içine gireriz. Fakir ülkeleri gözetmemiz gerekiyor. Bu da dünyadaki dengeyi sağlayacak. Rusya’nın atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken, fakir ülkeleri sevindirecektir.

Putin'den ilk mesaj: Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz

Putin, ''Tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı. Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji kaynakları göndermeyi planlıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı. Gaz tedariklerinde Türkiye en güvenli bölge. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz. Türkakım'a da sabotaj yapacaklardı ancak önledik'' dedi.