Bu kış çok fena geçecek! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen tek tek açıkladı tarihi de söyledi şimdiden önlem alın diyerek uyardı

Meteoroloji danışmanı, Prof. Dr. Orhan Şen, Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuştu ve kış için çok önemli uyarılar yaptı. "La Nina yılın sonuna kadar kuvvetli olacak. Hatta etkisini giderek arttıracak. Dolayısıyla aralık sonuna kadar hava sıcaklıklarının ortalamanın üzerinde, yağışlarınsa ortalamanın altında kalmasını bekliyoruz.” diyen Şen şöyle devam etti: