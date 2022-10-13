Bu kış çok fena geçecek! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen tek tek açıkladı tarihi de söyledi şimdiden önlem alın diyerek uyardı
Türkiye’de doğalgaz kesintisi yaşanmayacak olsa da sonunda faturayı ödemek var. Dolayısıyla kışın ne kadar soğuk geçeceği çok önemli... Yaptığı isabetli tahminlerle dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen uyarıyor: “La Nina kapıda. Sonbahar kurak ve sıcak, kış ise çetin geçecek.”
Meteoroloji danışmanı, Prof. Dr. Orhan Şen, Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuştu ve kış için çok önemli uyarılar yaptı. "La Nina yılın sonuna kadar kuvvetli olacak. Hatta etkisini giderek arttıracak. Dolayısıyla aralık sonuna kadar hava sıcaklıklarının ortalamanın üzerinde, yağışlarınsa ortalamanın altında kalmasını bekliyoruz.” diyen Şen şöyle devam etti:
-Aralık itibarı ile Anadolu’nun doğusunda ufak ufak kış başlar. Ama aralık ayı dahil olmak üzere Batı’da kış şartları pek oluşmayacak.
-Aralık sonuna doğru La Nina etkisini kaybedecek.
-Balkanlardan gelen soğuk hava yurdumuza girebilecek.