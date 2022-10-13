Aylin Coşkun'dan çarpıcı iddia! Sinan Akçıl'ı kızdıracak sözler: "Paramın üstüne yattı"

Ünlü şarkıcı Aylin Çoşkun geçtiğimiz gün 2019 yılında dünyaevine girdiği eşi Volkan Aslan ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çoşkun, sahnelerden uzak kalmasının nedenini açıkladı ve Sinan Akçıl ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak çok konuşulacak sözler söyledi.

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Şarkıcı Aylin Coşkun, Volkan Aslan ile olan 15 yıllık birlikteliklerini üç yıl önce görkemli bir düğün töreniyle evlilik ile taçlandırmıştı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen çift geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki City's çıkışında görüntülendi. Eşiyle birlikte gezmeye çıkrtıklarını söyleyen ünlü isim, sahnelerden uzak kalma sebebini açıkladı ve Sinan Akçıl hakkında çok çarpıcı bir iddiayı ortaya atarak çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Tüp Bebek tedavisi devam ediyor

46 yaşındaki ünlü şarkıcı Aylin Çoşkun geçtiğimiz sene tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Çoşkun yaptığı açıklamada, "Olmuyor şu an deniyoruz 16 kilo aldım. Tedaviler devam herkesten dua istiyorum. Kanser hastalarıyla aynı streste gidiyormuş tüp bebek tedavisi 1,5 yıldır çok uğraşıyorum. Eğer çocuğum olmazsa 10 tane daha kedi alacağım" ifadelerini kullanmıştı. Eşiyle birlikte görüntülenen Çoşkun, basın mensuplarına yaptığı açıklama Tüp bebek tedavisinin devam ettiğini ve bu yüzden sahnelerden uzak kaldığını açıkladı.

Hande Yener sürekli arıyor

Yeni şarkılar yapmak istediğini ve Hande Yener'in kendisini sürekli arayıp 'şarkı yapalım' dediğini belirten Aylin Coşkun, "Hande arıyor, 'şarkı yapalım' diyor. Ben tembelim galiba ama yapacağım. Ersay Üner'den şarkı bekliyorum. Bana uyan bişey yazacak ve yapacağım az kaldı" diye konuştu.

Sinan Akçıl'ı kızdıracak sözler: "Paramın üstüne yattı"

46 yaşındaki Aylin Coşkun, ayrıca ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a para verdiğini ancak karşılığında henüz şarkı sözü alamadığını dile getirip şöyle konuştu: "Sinan'a para verdim üstünden çok zaman geçti. Ama şarkı hala ortada yok. Bir de paramın üstüne yattı. Parayı harcadıktan sonra şarkıyı vermek istemez tabii" dedi.

Aylin Çoşkun kimdir, nereli ve kaç yaşıda?

1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan sanatçı İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.

2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allah'ım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.

Aylin Coşkun'un albümleri

2004 Masal

2006 Tam Zamanı

2008 Dönmez O

2012 Marka

2014 Pas Pas

2015 Çalkala

2015 Star Ben

2016 Saftirik

2018 Sinsirella