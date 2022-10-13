Vicks kremi ayağınıza sürdüğünüzde olanlara inanamayacaksınız! Vicks kremin bilinmeyen kullanım alanları

Reçetesiz de alınabilen Vicks krem, 1890'da üretilmişti. Türkiye'de en çok kullanılan kremlerin arasında yer alıyor. Vicks kremin içinde yüksek oranda okaliptüs yağı ve mentol bulunmaktadır. Genelde sıcak suyun içine konularak burundan çekilen bu ilaç, direkt cilde de sürülebilir. Öksürüğe, burun tıkanıklığına ve kas ağrılarına iyi gelir.

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Vicks krem burun tıkanıklığında, kas ağrılarında ve öksürükte kullanılıyor. Kaynar suya atılan Vicksi buhar olarak solumayla veya direkt cilt üzerine sürüp kullanmak mümkün. Ancak vicksin bilinmeyen kullanım alanları da var. İçerdiği mentol ve okaliptüs ile kış aylarında çok fazla kullanılan vicksin diğer kullanım alanlarına göz atın.

Vicks neye iyi gelir?

Vicks kremin içinde sedir ağacı yağı ve Hindistan cevizi yağı da bulunur. Bu sayede üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Kronik ağrı şikayetlerinde ağrıyan bölgeye sürülür. Kılcal damaların genişlemesini sağlayan özel formülü sayesinde toksinlerin çok daha kısa bir süre içerisinde atılmasını sağlar.

Ödem oluşmasına engel olur.

Ağrı kesici bir kremdir.

Cildin nemlendirilmesine destek verir.

Nasır oluşumunu engeller ve var olan nasırlara iyi gelir.

Dudak çatlakları için kullanılabilir.

Şişme ve morarmaların üzerine kullanılabilir.

Kulak ağrılarını gideren bir etkisi bulunur.

Grip ve soğuk algınlıklarında kullanılır.

Kas ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.

Göbek bölgesindeki yağlanmanın giderilmesine destek verir.

Vicks kullanım şekilleri

Vicksi sırt ağrıları için kullanmak istiyorsanız Vicks kremi sırtınıza sürün. Sıcak bir havlu ile sırtınızı sarın. Kapanan sırt gece boyu kremi emer. Ateşi düşüren ve terleten krem sayesinde birçok hasta bir sonraki gün çok dana enerjik başlar.

Ağrı kesi olarak kullanmak istiyorsanız vicksi normal bir krem gibi sürebilirsiniz. Mentol, en doğal ağrı kesicilerden biridir. Vicks kreminin etkin maddesi de mentol olduğu için ağrı şikayetlerinin azalmasında etkilidir.

Vicksin en çok uygulanan kullanım şekillerinden biri de sıcak suyun içine Vicks kremi atmaktır. Hasta battaniye ya da başka bir örtüyle sıcak suya doğru eğilir. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca burnundan derin derin nefes alır. Bu yöntemle sinüsleri ve tıkanan burun kanallarını açmak mümkündür.

Vicksi ayak altına sürünce ne olur?

Vicks kremi en etkili şekilde kullanabileceğiniz şekil ayak altına sürmektir. Özellikle öksürüğünüz varsa, vücudunuzda ağrılar varsa ya da soğuk algınlığı problemi yaşıyorsanız ayaklarınızın altına biraz Vicks sürün ve kalın bir çorap giyin. Bunu yatmadan önce yaptığınızda gece rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur.