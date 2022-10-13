BIST 3.568
DOLAR 18,59
EURO 18,13
ALTIN 1.001,79
HABER /  POLİTİKA

Ümit Özdağ, Mehmet Ali Çelebi'nin ölmesini neden istedi! Hadi Özışık açıklıyor

Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışma sürüyor. Çelebi'nin AK Parti'ye katılmadan önce Ümit Özdağ'la randevulaştığı ancak randevuya gitmeden AK Parti'ye geçtiğini iddia eden Ümit Özdağ'ın sözlerini Hadi Özışık yorumluyor.

Abone ol

Fox TV'deki Çalar Saat'e konuk oldu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ...

Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile görüştüğünü açıkladı.

Mehmet Çelebi'nin Zafer Partisi'ne katılması için randevulaştıklarına vurgu yaptı.

Bu buluşma gerçekleşmeyince...

Daha doğrusu Mehmet Ali Çelebi AK Parti'de karar kılınca Ümit Özdağ şoke eden sözler işitti Türkiye...

Ümit Özdağ, "Keşke ölseydi" dedi Ümit Özdağ...

Mehmet Ali Çelebi'yi linç girişimi ise muhalif kanatta tüm hızıyla sürüyor..

Meral Akşener Abdullatif Şener ayrıntıları da var bu videoda...

İnterhethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Mehmet Ali Çelebi ile ilgili gelişmeleri yorumluyor...

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Astana'daki Erdoğan-Putin görüşmesinden ilk mesajlar: Dünyada büyük ses getirecek
Astana'daki Erdoğan-Putin görüşmesinden ilk mesajlar: Dünyada büyük ses getirecek
Altın Yatırımında Yılın Fırsatını Kaçırmayın!
Altın Yatırımında Yılın Fırsatını Kaçırmayın!
Aylin Coşkun'dan çarpıcı iddia! Sinan Akçıl'ı kızdıracak sözler: "Paramın üstüne yattı"
Aylin Coşkun'dan çarpıcı iddia! Sinan Akçıl'ı kızdıracak sözler: "Paramın üstüne yattı"
Köpek yüzünü parçalamıştı! Tuğba Altıntop korku dolu anları anlattı: "Ayağa kalktığın an ortalık kan revan"
Köpek yüzünü parçalamıştı! Tuğba Altıntop korku dolu anları anlattı: "Ayağa kalktığın an ortalık kan revan"
Dekolte giymeye zorlanmıştı Popstar Özlem adını değiştirdi tesettüre girdi!
Dekolte giymeye zorlanmıştı Popstar Özlem adını değiştirdi tesettüre girdi!
Ukrayna Elon Musk'a tepkili: Odessa'daki panolardan fotoğrafı kaldırıldı
Ukrayna Elon Musk'a tepkili: Odessa'daki panolardan fotoğrafı kaldırıldı
Vakalar resmen patladı! Çağrı yaptılar maske geri mi dönüyor?
Vakalar resmen patladı! Çağrı yaptılar maske geri mi dönüyor?
İbrahim Tatlıses'i kızdıracak hareket! Dilan Çıtak öz babasını sildi!
İbrahim Tatlıses'i kızdıracak hareket! Dilan Çıtak öz babasını sildi!
Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret zammı çıkışı! '20 bin TL olsun derim ama...'
Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret zammı çıkışı! '20 bin TL olsun derim ama...'
Anaokuluna başlayana maddi destek! Öğrencilere ulaşım desteği! Bakan Yanık'tan flaş açıklamalar
Anaokuluna başlayana maddi destek! Öğrencilere ulaşım desteği! Bakan Yanık'tan flaş açıklamalar