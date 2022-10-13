Ümit Özdağ, Mehmet Ali Çelebi'nin ölmesini neden istedi! Hadi Özışık açıklıyor

Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışma sürüyor. Çelebi'nin AK Parti'ye katılmadan önce Ümit Özdağ'la randevulaştığı ancak randevuya gitmeden AK Parti'ye geçtiğini iddia eden Ümit Özdağ'ın sözlerini Hadi Özışık yorumluyor.Abone ol
Fox TV'deki Çalar Saat'e konuk oldu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ...
Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile görüştüğünü açıkladı.
Mehmet Çelebi'nin Zafer Partisi'ne katılması için randevulaştıklarına vurgu yaptı.
Bu buluşma gerçekleşmeyince...
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İnterhethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Mehmet Ali Çelebi ile ilgili gelişmeleri yorumluyor...