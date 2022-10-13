Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst'tan övgü! Burada oynamak için yeterli bir sebep

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst, taraftarların tutkusuna dikkat çekerek, "Burada oynamak için yeterli bir sebep" dedi.

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Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst, Trabzonspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız, Trabzonspor maçının zor geçeceğini ama 3 puanı almak istediklerini kaydetti.

Weghorst'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Zor bir maç olacak"

"Trabzonspor maçı önemli bir mücadele olacak. Son şampiyon ve iyi bir takım. Fenerbahçe maçında iyi performans gösterdik. Zor bir maç olacak. 3 puan için elimizden geleni yapacağız."

"Eleştiri her zaman olacak"

"Eleştiri, futbolun bir parçası. Her zaman olacak. Hoca eleştirilir, biz eleştiriliriz... Bazı maçlarda iyi oynadık, bazılarında da kötü. Burada en önemli şey, bizim bir sistemimiz var ve bu sisteme sadık kalıp Trabzonspor'a karşı en iyi halimizi göstereceğiz."

"Taraftarların tutkusu burada oynamak için yeterli bir sebep"

"Taraftarların tutkusu ve bağlılığı, özellikle iç sahadaki maçlar beni mutlu ediyor. Burada oynamak için yeterli bir sebep. Ligler arasında tabii ki farklar var. Maç temposu, takım, hakem kaliteleri farklılık gösteriyor. İyi ya da kötü diyemem. Her lig farklıdır."

"İstanbulspor beraberliği çok üzdü"

"Bu sezonki İstanbulspor beraberliği, beni ve takım arkadaşlarımı çok üzdü. Soyunma odasında bunun bir daha olmaması gerektiği hakkında çok net konuşmalar yaptık. Sahip olduğumuz gücü sahaya yansıtmalıyız."

"Daha iyi olmak için çalışıyorum"

"Fenerbahçe maçından sonra, hocamızla olan videomuzu izledim. 2 gol pozisyonundan yararlanamadığım için hayal kırıklığına uğramıştım, o da beni teselli etti. Hocamızla ilişkimiz iyi. Onun isteklerini yerine getirip, daha iyi olmak için çalışıyorum."

" Rakiplerin bana önlem alması iyi bir şey"

"Süper Lig kaliteli ve iyi bir lig. Gol atmak isteyen takımlar için değerli bir şey. Kaliteli takımlar var. Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım ve şampiyon olmak istiyoruz. Takımların iyi oyuncularına önlemler alıyoruz. Son haftalarda daha az gol atıyorum çünkü önlem alınıyor ve benim de bunu çözmem gerekiyor. Takım olarak buna çözüm bulabiliriz. Aslında rakiplerin bana önlem alması iyi bir şey. Bunu da çözeceğiz."

"Cenk ve Muleka çok iyi oyuncular"

"Cenk Tosun ve Jackson Muleka çok iyi oyuncular. Her iki oyuncu da çok iyi çalışıyor ve ellerinden geleni yapıyor. Son haftalardaki düşüşle alakalı şunu söyleyebilirim, bu durumun sakatlıklarla ve rakiplerle ilgisi var. Daha iyi olabilirz. Gol atmak için varyasyonları değiştirebiliriz."