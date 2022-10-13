Efe Uysal, oyunculuk kariyerine ilk adımı “Mezarlık” dizisiyle attı!

Netflix platformunun yeni dizilerinden olan “Mezarlık”, izleyiciler tarafından fazlasıyla ilgi gördü. İzleyiciler tarafında her bölümü merak edilen yeni dizide, “Umut” karakterini canlandıran Efe Uysal da merak ediliyor. Sektör içerisinde daha önce hiç görülmemiş bir yüz olunca izleyici kitlesinin dikkatini çekmiş.

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Efe Uysal’ın hayat verdiği “Umut” karakteri, dizi içerisinde annesi vefat etmiş bir çocuk tanımını üstleniyor. Mezarlık dizisiyle oyunculuk hayatını başlatmış olan Efe Uysal, geleceği için çok heyecanlı ve iyimser. Oyuncu ilk defa bir projede yer almasına rağmen uzun yıllardır sektördeymiş hissiyatını seyircilere vermiş durumda. Bunların sonucunda da kendisine yöneltilen mikrofonlara çarpıcı yanıtlar verdi.

Uysal’ın kariyer yolculuğu hem meslek hem de oyunculuk olacak

Mezarlık dizisiyle gündeme oturan Efe Uysal, kendisine sorulan kariyer hedefleriyle ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi;

“Kariyer planlamam şu şekilde hem oyunculuk kariyeri hem de bireysel meslek hayatımı bir arada ilerletmek. Hem meslek hem de oyunculuk bir arada yürütülebilir mi, diye bir görüşününüz olabilir; tabii ki her kariyer planlamasının zor olduğu gibi bu da zor olacaktır. Ancak başarıya giden yol her zaman çiçekli olmuyor, karşımıza elbette zorluklar çıkabilir. Haliyle zor da olsa bunu başarıyla sonuçlandırabileceğimi düşünüyorum. Özetle hayalim hem mesleğimi ileri seviye taşırken oyunculukta da hayallerime ulaşmayı çok istiyorum. Bunun da arkasında gereken çabayı göstereceğim.”

İlk adımı ve Mezarlık dizisi hakkında konuştu

Efe Uysal, verdiği yanıtlarda kariyerinin ilk adımının Mezarlık dizisi ile olmasından gurur duyduğunu belirtti. Dizi hakkında yorumlar yaptı. Yaptığı açıklamalar ise şu şekilde;

“İstemek başarmanın yarısıdır, diyebiliriz. Elbette başarmak için sadece istemek yeterli olmuyor. Ancak şu anda çabalarımın ilk meyvesini aldım ve kendi dizimi Netflix’te izleyebiliyorum. Bu mutluluk verici bir olay benim için. Bu da Mezarlık dizisi sayesinde oldu.”

“Mezarlık, kadına şiddetin insanların arasında farklı düşüncelere sahip olan kesimlerde nasıl karşılandığını ortaya dökmekte. Aslında diziyi seyrederken her kesitinden farklı dersler çıkartılabiliyor. Bu sebepten ötürü bu projenin içinde yer almak bana ayrı bir gurur kaynağı. İlk deneyimimde bu kadar kaliteli bir platformda yer almak güzel bir başlangıç oldu.”

Efe Uysal Oyunculukta Kimi Örnek Alıyor?

Efe Uysal’ın ilk oyunculuk tecrübesi olan Mezarlık dizisinden sonra ise nasıl bir yol izleyeceği ve kimleri örnek aldığı konusunda yaptığı açıklamalar ise şu şekildeydi;

“İdollerimi söylemek istiyorum. Elbette birçok oyuncu mesleğini oldukça kaliteli bir şekilde sürdürüyor. Ancak her meslekte olduğu gibi benim de ilgi duyduğum oyuncular bulunmakta. Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kaliteli oyuncular. Özellikle eklemek istediğim ise muhteşem bir oyuncu olan Haluk Bilginer. Kendilerinin oyunculuktaki geçişleri yansıtmasını ve gerçekçiliği örnek alınası türden.”