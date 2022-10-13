Tuza batırmadan yemem diyenlere kötü haber! Tuzlu erikteki büyük tehlike...

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan yeşil erik, severek tüketiliyor. Ancak genellikle tuza batırılarak yenilen erik, bu durumda faydadan çok zarar sağlayabiliyor. İşte yeşil eriğin tuzla tüketildiğinde vücudumuza zararları...

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Yeşil eriğin faydaları oldukça fazladır. Tezgahlara düştüğü andan itibaren gencinden yaşlısına hemen herkesin severek tükettiği yeşil erik ilkbahar ve yaz aylarında en çok tüketilen meyveler arasında bulunuyor.

Yeşil erik en çok tuzla birlikte tüketiliyor ancak bu alışkanlık oldukça yanlış bir alışkanlık. Tuz ile tüketildiği zaman yeşil eriğin saymakla bitmeyen faydaları yerine vücudunuzda ödemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca farkında olmadan erikle birlikte vştüketilen aşırı tuz tansiyonu yükseltebilir ve ayrıca böbreklere aşırı yük binmesine senep olabilir.





Yeşil eriğin faydaları

Anti aging özelliği bakımından cildi yenileyen erik, cilt lekeleri üzerinde mucizevi bir etkiye sahiptir. Cilt tonu eşitsizliğini düşürür ve bağ dokusunu yenileme özelliği vardır.

Yeşil erik yoğurt, ayran gibi besinlerle tüketildiğinde kalsiyum emilimini artırır. Bu etki, kemik ve diş sağlığı üzerinde bir bir hayli olumlu bir etki yaratır.

Kalsiyum ve fosfor açısından oldukça zengin olan erik, vücudun demir emme kabiliyetini yükseltir ve kan dolaşımını iyileştirir.

Lif açısından zengin olan erik, bu sayede kabızlık sorununa da iyi muhafaza edilir.

Diyet listeniz ve ara öğünlerinizi sağlıklı geçirmek için eriği tercih edebilirsiniz çünkü kalori oranı oldukça düşüktür.

A, C vitamini, lif ve potasyum kaynağı olan yeşil erik, bağışıklık sistemini güçlebdirir ve bilhassa yaz nezlesine karşı sizi korur.

İyi bir antioksidan kaynağı olduğu için serbest radikallere meydan okuyan erik, kalp sağlığınızı korur.

En çok erik yetiştirilen bölgeler hangileridir?

Ege, Marmara ve Akdeniz'in bütün illerinde erik yetiştirmeye uygundur. Can eriği, papaz eriği, tatlı üryani eriği ve mürdüm eriği, en tanınmış erik çeşitlerinden biridir. Doğu Anadolu bölgesinde yüksek yaylalar ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurak bölümler hariç, her yerde yetiştirmek mümkündür. Erik boyut, renk, tat ve şekil yönünden değişiklik göstermektedir. Türlü toprak tipinde yetişen erik, en verimli zengin, sıcak ve nemli toprakları ister.