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Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopulos Türkiye'yi NATO’ya şikayet etti

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopulos Türkiye'yi NATO’ya şikayet etti

ANKARA-Atina hattında son dönemde hızla artan gerilim, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında da gündeme geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopulos, Brüksel'de bir araya geldiği NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Türkiye'yi şikayet etti.

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Brüksel'de düzenlenen ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı NATO Savunma Bakanları toplantısında Yunan bakan, Stoltenberg'le dün ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Yunan basınına göre 22 dakika süren görüşmede güvenlik konularının yanı sıra Türkiye’yle yaşanan kriz de ele alındı.

Yunan hükümet kaynakları, Panagiotopulos'un “Türkiye'nin revizyonist adımlarının Avrupa'nın istikrarına zarar verdiğini” söylediğini aktardı.

Görüşmede Yunan bakanın, Türkiye'yle son dönemde artan krizi gündeme getirdiği ve Atina'nın görüşlerini NATO Genel Sekreteri’ne aktardığı belirtildi.

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde Ege adaları ve bir dizi başlıkta büyüyen kriz uluslararası kamuoyunda da dikkatle takip ediliyor. Son olarak Atina, Türkiye'nin Libya'yla imzaladığı hidrokarbon anlaşmasına tepki göstererek anlaşmaya karşı diplomatik olarak harekete geçmişti.

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