Kokusu ile özellikle okuldan gelen çocuklarınızı mest edecek, komşularınıza tarif sordurtacak lezzeti bir hamur işi tarifi geldik. Pastanecilerin gizli tarifi tereyağlı pastane poğaçası nasıl yapılır biliyor musunuz? Evinizde en güzel poğaçayı yapabilirsiniz. İşte pastane poğaçasının sırrı...

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Evde yaptığımız poğaçanın tadı bir türlü pastaneden aldığımıza benzemez, pastaneden alınan hep daha lezzetli gelir. Şimdi sizlere bugün Pastanecilerin gizli tarifi tereyağlı pastane poğaçası nasıl yapılır anlatacağız. Pastane poğaçaları evdekilerden hep daha güzel olur. Peki tariflerinde sır ne dersiniz...

▫️250 gram tereyağı (oda ısısında)margarin ile denemeyin sonra tarif

▫️2 tane yumurta (birinin sarısı yüzüne sürülecek)

▪️2 yemek kaşığı yoğurt, koyu olacak

▫️1 su bardağı ılık su,

▫️Yarım paket yaş maya veya 1 paket kuru maya, ben yaş maya

▫️1,5 yemek kaşığı şeker,

▫️1,5 tatlı kaşığı tuz,

▫️6,5-7 su bardağı arası un

İç harcı için;

▫️peynir, patates ne arzu ederseniz

Üzeri icin;

Yumurta sarısı ve az bişey sıvı yağ karıştırıp üzerine sürülecek

Ben içine azcık yaş maya koyuyorum püf noktam bu güzel kızarmasında

Şimdi gelelim bu nefis tarifin yapılışına

*Kasenin içerisine oda ısısındaki tereyağını, şekeri ve tuzu koyup çırpalım, sırayla diğer malzemeleri de alarak bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım, sonra yumurta ve yoğurduda ekleyip karıştıralım,

*Ununuda ekleyelim az az ılık suyu ve yaş mayayıda koyup karıştırmaya devam edelim, katılaşmaya başladığında çırpıcıyı bırakıp, elimizle ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur yoğuralım sonra,

*30 dk mayalanması için bekletelim. 16-17 eşit parçaya bölelim ve yuvarlayalım,

*Her bir hamurun ortasına bastırıp kenarları hafif bombe kalsın videoda var iç harcını koyalım, sandaviç şeklinde kapayıp elimizle ortasina bastıralım sonra üzerine yumurta sarısı sürüp, çatalla çizikler atıp, 15-20 dk ön maya için ılık fırında mayalandıralım ılık bir ortamda da olur, önceden ısınmıs 180 derecelik fansız fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirelim. Afiyet olsun.

Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin...