Hande Sarıoğlu yatak odasını gösterdi! Bomba açıklama: "Ben cüretkarım, elimi sallasam ellisi"

Hande Sarıoğlu, sosyal medyaya yüklediği oryantal videosu nedeniyle spikerlik işinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Daha sonra sosyal medyaya ve dijital projelere ağırlık veren Sarıoğlu, paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri olmayı başardı. Son olarak deri pantolonu ile Instagram'ı sallayan ünlü isim evinin kapılarını 2. Sayfa programına açtı ve bomba açıklamalarda bulundu.

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Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan ve her paylaşımıyla takipçilerini büyüleyerek sık sık magazin gündemine gelen güzel isim Hande Sarıoğlu, evinin kapınılarını Tv8'de yayınlanan 2.sayfa programına açtı. Son olarak deri taytı ile gündeme gelen Sarıoğlu, kameraları yatak odasına soktu ve yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Deri pantolunu ile Instagram'ı sallamıştı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir davete katıldığı anları takipçileri ile paylaşmıştı. Siyah deri dar taytlı videosuna "Ben yine ateş ediyorum, çelik yeleklerinizi giyin" notunu düşen güzel ismin takipçileri gönderinin altında, "Çelik yelek dayanmaz", "Hande yapma yanarız Hande", "Ateş etmek ne kelime, yakıyorsun" gibi yorumlarda bulunmuştu.

"Ben de yeniden giydim"

Instagram'da 450 bin civarı bir takipçisi olan Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün ile Youtube'da yaptığı programının son çekimlerinde sosyal medyayı sallayan o siyah deri dar taytını yeniden giydi. 34 yaşındaki ünlü isim yaptığı açıklamada, "Deri taytı geçen davette giydim çok sevildi. Herkes Catwoman olmuşsun dediler ben de yeniden giydim" dedi. Öte yandan giydiği çorabı satın almak isteyenlerin kendisine sürekli mesaj attığını da itiraf etti.

Yatak odasından çarpıcı açıklamalar

Fit vücudu, düzgün fiziği, güzelliği ve cüretkar pozlarıyla hayranlarını büyülemeyi ve son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran spiker Hande Sarıoğlu, evinin kapılarını 2. Sayfa'ya açtı. Evini gezdiren ünlü spiker yatak odasını da çekinmeden gösterdi. Büstiyer ve croplarını gösteren ve spor yaptığı için fiziğine güvendiğini söyleyen Hande Sarıoğlu sevgilisi olup olmadığına dair sorulan soruya da yanıt verdi.

"Elimi sallasam ellisi"

Hande Sarıoğlu açıklamasında, "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi." ifadelerini kullandı.

Estetik açıklaması olay olmuştu

Hande Sarıoğlu'nun, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek göğüslerini yaptırdığını açıklaması yapması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarıoğlu açıklamasında, "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" ifadelerini kullanmıştı.