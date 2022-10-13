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UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdi

UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdi

UEFA, Rennes ve Kızılyıldız maçlarındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe ile Trabzonspor'a ceza verdi. Fenerbahçe'ye 30 bin Euro Trabzonspor'a ise 4 bin 125 euro para cezası uygulandı.

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UEFA tarafından Avrupa kupalarında oynayan Türk takımlarına para cezaları verildi. Kurul, temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdiğini duyurdu. İşte verilen cezalar... 

Fenerbahçe'ye 30 bin euro ceza

UEFA Disiplin Kurulu kararlarına göre Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de deplasmanda oynadığı Rennes maçındaki olaylar nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza kesildi. Meşale yakılması ve sahaya madde atılması gerekçeleriyle kulübe 30 bin euroluk para cezası verdi.

Trabzonspor'a ise...

UEFA, Trabzonspor'a UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız karşılaşmasından dolayı para cezası verdiğini açıkladı. Bordo-mavililere sahaya madde atılması yüzünden 4 bin 125 euro para cezası kesildi.

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