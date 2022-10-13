Zonguldak'ta ihbar üzerine eve giren jandarma ekipleri şaşkına döndü
ZONGULDAK'ta bir kişi evinin altına 3 metrelik kuyu kazıp kaçak kazı yapan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan aramada bir adet dedektör, bir adet beton delici, bir adet matkap ve bir adet kürek ele geçirildi.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçebey ilçesinde bir kişinin evinin altında kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, şüphelinin evinin altında 330 santimetre derinliğinde, 170 santimetre genişliğinde kaçak kazı yaptığı tespit edildi.
Aramalarda dedektör, hilti, matkap ve kürek ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.