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Ülkede korkunç olay! Asma köprünün halatları koptu ölenler ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ülkede korkunç olay! Asma köprünün halatları koptu ölenler ve yaralılar var

 SIRBİSTAN'da Ovcar Kaplıcaları'nda bulunan asma köprünün halatlarının kopması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

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Ülke basınında yer alan haberlerde, Bosna Hersek'ten Sırbistan'a gelen 2 tur otobüsünün Ovcar'da mola verdiği, 50'den fazla yolcunun Batı Morava Nehri üzerindeki asma köprüde yürüyüşe çıktığı belirtildi.

Ağırlığa dayanamadı

Ağırlığa dayanamayan asma köprünün halatlarının koptuğu ve yolcuların nehre düştüğü bildirildi.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı, yaralıların Cacak Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

İlk yardım ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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