Mercimekli beyti tarifi hem lezzetli hem ekonomik!

Mercimekli beyti tarifinde kıyma yerine iç harcı için mercimek kullanılıyor. Kıyma yerine mercimek kullanıldığı için hafif, sağlıklı ve ekonomik olmasının yanında enfes bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki mercimekli beyti tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte püf noktalarıyla mercimekli beyti tarifinin hazırlanışı...

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Beyti kebabı, pek çoğumuzun büyük bir iştahla tükettiği kebap türü. Beyti kebabın mercimekli de yapıldığını biliyor muydunuz? Eğer et yemeyi tercih etmeyen bir vejeteryansanız ya da beytiyi daha ekonomik bir hale getirmek istiyorsanız bu tarif tam size göre. Enfes yufkaya sarılı mercimekli iç harcıyla, üzerinde damak çatlatan salçalı sosuyla büyüleyici bir lezzet! Bazı izleyicilerin ilk kez Gelinim Mutfakta'da gördüğü kıymalı mercimekli beyti programın takipçileri tarafından ilgi gördü. İşte mercimekli beyti tarifi...

Mercimekli beyti malzemeleri:

2 adet yufka

İç harcı için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

1 su bardağı yeşil mercimek

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

Sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı biber salçası

3 adet domates

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

Sunum için;

1 kase yoğurt

Mercimekli beyti hazırlanışı;

İç harcı için; mercimeği yıkayıp, haşlayıp, süzdürün.

Soğanı küçük küçük doprayıp zeytinyağda kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Salçayı ve tuzu de ekledikten sonra, haşlanmış mercimeği ilave edin ve baharatlarla birlikte pişirin.

Diğer yandan sosu hazırlamaya başlayın. Bunun için; yağı tavada eritin ve üzerine domatesleri kabuklarını soyup rendeleyin.

Salçayı, tuzu ve baharatını da ekleyip altı kısık bir şekilde domatesler pişene kadar karıştırın.

Yufkayı tezgaha serin ve ikiye kesin. İçine iç harcından şerit halinde koyun ve rulo şeklinde sarın. Bu işlemi yufka ve iç harcı bitene kadar tekrarlayın.

Rulo şeklindeki yufkaları 2 parmak kalınlığında dilimleyin.

180 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkarınca üzerine çırpılmış yoğurt ve salçalı sosu ekleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Mercimeğin faydaları neler?

Mevsimlik bir baklagil olan mercimek, sağlıklı yaşam için gerekli olan temel besin öğelerini önemli miktarda içerir. Düşük kalorili diyetlerde kullanılabilen mercimek, zengin karbonhidratlar arasındadır. Prebiyotik bir gıda olması, bağırsaktaki yararlı bakterilerin aktivitesini arttırmaya katkı sağlamaktadır. Yararlı bakteriler, kısa zincirli yağ asitleri üreterek, kolonositler için enerji kaynağı sağlar. Obezitenin görülme sıklığını düşürür ve bulaşıcı hastalıklara yol açan patojen bakterilerin çoğalmasını engeller. Bu nedenle, prebiyotik karbonhidratlar ile zenginleştirilmiş ürünler, diyette sağlığı geliştiren popüler besinler haline gelmiştir.