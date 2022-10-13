AK Partili belediyeye kayyum atandı! Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi

AFYONKARAHİSAR'a bağlı Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk’un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrası mazbatası iptal edilmişti

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Afyonkarahisar merkeze bağlı AK Partili Gebeceler Belediyesi'ne Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır kayyım olarak atandı. Afyonkarahisar’da Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğulluk’un ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrası mazbatası iptal edildi.

AK Parti’li meclis üyelerinin yeterli çoğunluğu sağlayamadıkları için katılmadıkları meclis toplantılarından da sonuç alınamadı. Bunun üzerine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır belediyeye kayyım olarak atandı.

Gebeceler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın tensipleriyle Belediye Başkan Vekili olarak belediyemize atanan sayın Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır bu gün itibariyle görevine başlamıştır. Kasabamıza Hayırlı uğurlu olsun inşallah” denildi.