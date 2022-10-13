Yemek yaparken ağlamayın soğanın göz yakmaması için bu yöntemleri deneyin

Türk mutfağının hemen hemen her sebze yemeğinde soğan bulunuyor. İçine girdiği her yemeğe lezzet katsa da doğrarken işkence haline gelebiliyor. Ancak bu yöntemlerin soğan doğrarken göz yaşarmasını engellediği keşfedildi. Siz de deneyin.

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Soğan, yemeklerde vazgeçilmez lezzetlerden biri. Hemen hemen her yemekte bulunuyor. Hatta bir ara menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına bile konu olmuştu. Menemeni bile soğanla yiyen halk olarak, soğan doğrarken göz yakmaması için ne yapılmalı diye araştırdık. Soğan doğramayı bu yöntemlerle deneyin.

Ağlatırken sağlık veriyor

Kokusu sevilmese de, doğrarken eziyet etse de soğan tam bir şifa deposu. İşte soğanın faydaları...

Diş çürümesi ve oral enfeksiyonlara karşı etkilidir. Çiğ olarak çiğnendiğinde 2-3 dakika içerisinde ağızdaki bakteri ve mikropların ölmesini sağlar.

Soğan kan sulandırıcı etkisiyle kardiyovasküler hastalıklardan kişiyi korur.

Bal ve zeytinyağı ile karıştırılarak uygulandığında soğan suyu sivilcelerden kurtulmanızı sağlar.

Bir kaşık soğan ve zencefil suyunun cinsel isteği arttırdığı bilinmektedir.

Kanser gibi tedavisi zor olan hastalıklarda sorunlu hücrelerin gelişimini engelleyerek korunma sağlar.

Göz yakmaması için ne yapılmalı?

Soğanı doğrarken keskin bıçak kullanın. Keskin bıçak, soğanı ezmeden dilimlemenizi sağlar. Ayrıca doğrama esnasında daha az enzim salınmasına yol açar. Bu yüzden gözleri daha az yakar.

Soğanı kesmeden önce buzlukta 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Havaya salınan enzimleri azaltır. Ancak soğanı buzlukta çok uzun süre bekletmemeye özen gösterin.

Soğan doğrarken ağızdan nefes almak ve dili dışarı çıkarmak gerekir. Dil dışarıdayken soğandaki gaz ıslak dile çekilir. Bu sayede gözyaşı üretilmez. Ancak bir anlık dalgınlıkla unutup burnunuzdan nefes alırsanız, gözleriniz anında yaşaracaktır.

Suda bekletin

Soğanın kabuklarını soyup suda beklettikten sonra doğramak, gözlerin yanmasını önler. Ancak soğanı suda bekletmek, tadının hafifleşmesine ve soğanın daha zor doğranmasına yol açabilir.

Soğan doğrarken yavaş yavaş ekmek çiğnemek, gözlerin yanmasını önler. Ekmeği yavaşça çiğnemek ağzın sulanmasını sağlar. Biraz rahatsız edici olsa da, gözlerin yanmasını önlemek için uygulanan yöntemlerden biridir

Gözlük ve maskeler takabilirsiniz. Bu sayede soğanın yaydığı buharın içeri girmesi önlenir. Ancak gözlük seçerken yüze tam oturmasına dikkat edilmelidir. Eğer gözlük yüze tam oturmuyorsa, hava kolayca içerir girer ve bu yöntem işe yaramaz.

Soğan doğrarken sakız çiğnemek de tuhaf olsa da işe yarar. Ağızdan nefes almanızı sağladığı için tükürük üretimi destekler. Bu sayede tükürük, soğandan çıkan buharı emer ve gözlere ulaşmasını önler.