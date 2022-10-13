Kuaförlere para saçmayın evde doğal yollarla saç renginizi açabilirsiniz

Birçok kişi saçlarının istediği renge sahip olabilmesi için saçının rengini açtırır. Fakat kimyasal yollarla saç açma işlemi bazıları için kabusa dönüşebilir. İşte saçınıza zarar vermeden saç renginizi açmanın yolları...

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Saç boyalarında kullanılan kimyasal içerikler nedeniyle saç rengi koyu olan, açmak isteyen, ince telli saçlara sahip bireyler için saç açıcı kullanmak bazen kabusa dönüşebilir.

Saç rengini değiştirmenin bilinen yolların aksine yüzyıllarıdır kullanılan çok sayıda doğal yolu da vardır. İşte saçınızı yıpratmadan ve yakmadan koyu saç renginizi açabileceğiniz sağlıklı, bitkisel ve kolay yollar...

Oksijenli su ile saç açımı

Evde saç açmanın en bilindik yöntemlerinden biri olan oksijenli su işlemi birçok kişi tarafından yanlış bilindiği için saça zarar verebilir ve dökebilir. Oksijenli su formulünün doğru kullanımı, kullanılan oksijenli suyun miktarı kadar su eklenerek oksijenli su ile su karıştırılır ve saça uygulanır.

Papatya suyu ile saç açımı

Kullanılan yöntemler arasında en doğal ve saça zarar vermeden kullanılan formüldür. Saç açımının yanı sıra birçok tedavi içinde kullanılan papatya suyu aynı zamanda kepek gidermek içinde birebirdir. bir bardak suya bir avuç papatya atılır ve 20 dakika kaynatılır. Ardından saçın açılması istenilen yerlerine sürülür. Daha sonra saç kuruyana kadar güneşte beklenir ve ardından durulanır.

Karbonat ile saç açımı

Günlük hayatta mutfaklarımızda birçok kullanım yeri bulunan karbonat saç rengini açmak içinde kullanılır. Karbonat günlük hayatta bilinen temizleme özelliğini saç derisinde de göstererek saç derisindeki kepekleride temizler. Karbonatla saç rengini açmak için önce bir çay kaşığı karbonata krem kıvamına getirene kadar su eklenir. Ardından saçın açılmasının istendiği yerlere masaj yaparak uygulanır. Fakat karbonat saçı kurutabileceği için uygulamadan sonra saç suyla durulanırken krem kullanılması tavsiye edilir.

Zeytinyağı ve limonla saç açımı

Her derde deva olarak bilinen zeytinyağının saçlar için çok iyi bir besleyici olduğunu biliriz. Ancak her derde deva olan bu yağın saç rengi açma konusunda da işe yaradığı pek bilinmemektedir. İşte sağlıklı bir şekilde saç açmanın bir diğer yöntemi olan zeytinyağı ve limonla saç açma formülünün tarifi: Saçınızın çokluğuna göre bir kaba belirli miktarda zeytinyağı alınır daha sonra zeytinyağının içerisine dört beş damla limon sıkılarak saça uygulanır. Zeytinyağı ve limon uygulanan saç güneşte bir saat bekletilir ve durulanır.