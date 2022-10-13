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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'ilk kez' diyerek yeni sistemi anlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'ilk kez' diyerek yeni sistemi anlattı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzun yıllardan beri eğitim camiasının beklediği Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi'nin (ÖDS) bugün itibarıyla hayata geçirildiğini bildirdi. Bakan Özer detayları anlattı.

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Bakan Özer ÖDS'nin tanıtım töreninde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özer, ÖDS'ye ilişkin, "Ortaokul ve lisenin tamamını kapsayan ve ilk kez herkese aynı kaynak değil bireyselleştirilmiş bir destek mekanizması sunan ve uzun yıllardan beri eğitim camiasının da özlemle beklediği bir sistem." dedi.  Özer şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla açacağımız Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi ile yardımcı kaynakları bir faz daha farklı bir noktaya taşıyoruz.

Bu sistemle öğretmenlerimiz, ilk kez hem okuldaki hem destekleme yetiştirme kurslarındaki süreçleri hem LGS, YKS ile ilgili performans süreçlerini bizzat takip edebilme imkanına kavuşmuş oldu.

Öğretmenlerimiz, artık öğrencilere internet ortamında ödev gönderme, ödevleri alma, değerlendirme, eksikliklere göre yardımcı mekanizmalar üretebilme imkanına kavuşmuş oldu. İşte bu mekanizmayla özellikle okullar arası başarı farkının azaltılması, okullardaki eğitimin niteliğinin artırılmasıyla ilgili eğitim sistemimizi yeni bir evreye taşımış olduk. Öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden gelecek olan yeni beslemelerle bu sistemi sürekli daha iyi noktaya taşıyacağız."

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