Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı! "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle ilgili merak edilen tüm sorular
"İlk Evim İlk İş Yerim" projesine milyonlarca kişi başvuru yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.Bakanlık, başvuru koşulları ve sonrası için doğru bilinen yanlışları şu şekilde derledi:
"1: Yanlış - Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz.
Doğru - Ev başvurusu yapan arsa ve iş yerine de başvurabilir.
2: Yanlış - Arsa taksitleri de memur maaş artışına göre artacak.
Doğru - Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacaktır.
3: Yanlış - Arsada ödemeler kura çekildikten hemen sonra başlayacak.
Doğru - Hak sahipliği kurası çekildikten sonra arsa belirleme kurası gerçekleşecek, bankayla sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra taksitler ödenmeye başlayacaktır.
4: Yanlış - Arsa başvurusunda aylık gelir durumu şartı bulunmuyor.
Doğru - İlk Evim Arsa projesinde de aylık gelir durumu 16.000 liranın altında olması şartı aranmaktadır. İstanbul için gelir şartı 18.000 liradır.