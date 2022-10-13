Defne Samyeli ev halini paylaştı leoparlı kombiniyle nefes kesti!

Şarkıcı Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan düzgün fiziğiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her daim iddialı pozlarını paylaşmaktan geri durmayan Samyeli bu kez ev halini paylaştı. Leopar desenli kombiniyle göz dolduran Samyeli 'ev hali bile şık' diye düşündürdü.

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Uzun yıllar Ana Haber spikerliği yaptıktan sonra jazz müzik türünde şarkı söylemeye başlayan Defne Samyeli, aktif kullandığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Samyeli son olarak leopar renkteki bir eşofman takımıyla poz verdi.

Karın kasları olay oldu

Göbeği açık bir kombinle kamera karşısına geçen Samyeli takipçilerini yine mest etti. Leoparlı kıyafetiyle ev halini paylaşan 50 yaşındaki Samyeli'nin dümdüz karnı ve belirgin karın kasları dikkat çekti.

"Kendi kendimi oynayacağım"

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Samyeli, Mahsun Kırmızıgül'ün "Prestij Meselesi" filminde rol alacağını ifade ederek, "Kendi kendimi oynayacağım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Anneanneme çekmişim"

Sporu hayatından çıkarmayan Samyeli, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk olmuş ve güzellik sırrıyla ilgili olarak, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Evlenmeyi düşünmüyor

1995–2011 yılları arasında Eren Talu ile evlilik yaşayan Defne Samyeli, "Keşke daha geç evlenseydim dedin mi?" sorusuna, "Eren bana başka şans tanımadı. Kendimi 4 ayda evli buldum. Anlamadım bile. Kendimi çok uyanık zannediyordum. Eren 'Neden evlenmeyelim? Bu basın bizi ayırır" yanıtını vermişti.

Samyeli, bir daha evlenmeyi düşünmediğini de ifade etmişti.

"Müziğin yeri bende ayrı"

Spikerlik, sunuculuk ve oyunculuğun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de bilinen Samyeli, şarkıcılığın kendisinde başka bir yeri olduğunu belirtmişti. Defne Samyeli, "Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum. 7 yaşında TRT İstanbul Çocuk Korosu'ndaydım. 21-22 yaşlarında Melih Kibar ile ilk albümümü çıkardım. Sonra Onno Tunç ile çalıştım ama o dönem Onno Tunç'u kaybettik. Ama benim paralel olarak televizyon hayatım da devam ettiği için haber ile birlikte Deren'e hamile kaldığım için müziğe ara vermek zorunda kaldım. İleride bir gün sahneye çıkıp şarkı söyleyeceğimi düşünmüyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Oyunculuk kariyeri hakkında da konuşan Samyeli, "Ekranda kendimi izlerken 1 saat beklemek istemiyorum sahnem için. Çok emek veriyorsun. Çok asli bir parça olmadığı sürece televizyonda rol almak istemiyorum" demişti.