51 bin TL'sini kaptırdı gerçek polise inanmadı! Yaşlı kadın elinde kağıtla ortada kaldı

ZONGULDAK'ta yaşlı kadın, kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 51 bin TL kaptırdı. Durumun farkına varamayan yaşlı kadın altınlarını bozdurup o paraları da dolandırıcılara göndermek üzereyken gerçek polis tarafından durduruldu.

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Olay, Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde yaşandı. İddiaya göre, kendisini Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Ö.S. olarak tanıtıp sahte sicil numarası veren bir kişi, aradığı kadını banka hesabındaki 51 bin 800 TL’sini istediği hesaba yatırmasını sağlayarak dolandırdı.

Görevliler şüphelenip polisi aradı

Dolandırıcıların ziynet eşyalarını da bozdurup aynı hesaba yatırmasını istediği kadının ikinci kez bankaya gelerek sürekli telefonla görüştüğünü fark eden görevliler dolandırıcılıktan şüphelenip polise haber verdi.

Gerçek polis zor ikna etti

Olay yerine gelen gerçek polislere inanmayan kadın güçlükle ikna edilebildi. Telefonu kapattıktan sonra dolandırıldığını anlayan kadın, ifadesi alınmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan kadın kendisini dolandıran kişiden şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.