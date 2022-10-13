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Ataşehir'de feci olay! Doktor öldü son sözü ortaya çıktı Buğra Kaan Yücebaş meğer...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ataşehir'de feci olay! Doktor öldü son sözü ortaya çıktı Buğra Kaan Yücebaş meğer...

ATAŞEHİR'de yaşanan kazada doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yeni bilgiler ortaya çıkınca olayın trafik terörü olduğu anlaşıldı. Yücebaş'ın ölümüne sebep olan kamyonetin direksiyonundaki kişi 17 yaşında ve ehliyetsizmiş. Öte yandan talihsiz doktorun kazadan hemen önce annesinin hayatını kurtardığı öğrenildi.

Ataşehir'de feci olay! Doktor öldü son sözü ortaya çıktı Buğra Kaan Yücebaş meğer...

Gece saatlerinde Ataşehir Kayışdağı Caddesi’nde kamyonetin önce taksiye daha sonrada Doktor Buğra Kaan Yücebaş’a çarptığı kazaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Ataşehir'de feci olay! Doktor öldü son sözü ortaya çıktı Buğra Kaan Yücebaş meğer...

Annesiyle hastaneden dönerken...

Doktor Buğra Kaan Yücebaş’ın gece rahatsızlanan annesi Nurcan Yücebaş ile hastaneden evlerine döndükleri sırada babası Cengiz Yücebaş’ı işlettiği restorandan almak için uğradıkları esnada kazanın gerçekleştiği öğrenildi. 

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Ataşehir'de feci olay! Doktor öldü son sözü ortaya çıktı Buğra Kaan Yücebaş meğer...

Meğer annesinin hayatını kurtarmış

Babasının işlettiği restoran önünde bekleyen Doktor Yücebaş’ın kamyonetin geldiğini fark ettiği ve seslenerek annesinin hayatını kurtardığı ancak kendisini kurtaramadığı öğrenildi.

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Ataşehir'de feci olay! Doktor öldü son sözü ortaya çıktı Buğra Kaan Yücebaş meğer...

Kaçan kişi 17 yaşında çıktı!

Kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz ve 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. 

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