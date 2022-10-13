Ataşehir'de feci olay! Doktor öldü son sözü ortaya çıktı Buğra Kaan Yücebaş meğer...
ATAŞEHİR'de yaşanan kazada doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yeni bilgiler ortaya çıkınca olayın trafik terörü olduğu anlaşıldı. Yücebaş'ın ölümüne sebep olan kamyonetin direksiyonundaki kişi 17 yaşında ve ehliyetsizmiş. Öte yandan talihsiz doktorun kazadan hemen önce annesinin hayatını kurtardığı öğrenildi.
Gece saatlerinde Ataşehir Kayışdağı Caddesi’nde kamyonetin önce taksiye daha sonrada Doktor Buğra Kaan Yücebaş’a çarptığı kazaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.
Annesiyle hastaneden dönerken...
Doktor Buğra Kaan Yücebaş’ın gece rahatsızlanan annesi Nurcan Yücebaş ile hastaneden evlerine döndükleri sırada babası Cengiz Yücebaş’ı işlettiği restorandan almak için uğradıkları esnada kazanın gerçekleştiği öğrenildi.
Meğer annesinin hayatını kurtarmış
Babasının işlettiği restoran önünde bekleyen Doktor Yücebaş’ın kamyonetin geldiğini fark ettiği ve seslenerek annesinin hayatını kurtardığı ancak kendisini kurtaramadığı öğrenildi.
Kaçan kişi 17 yaşında çıktı!
Kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz ve 17 yaşında olduğu ortaya çıktı.