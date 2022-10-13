Liseli kızın acı sonu... Sigara içerken öğretmenine yakalandı 6. kattan aşağı atladı!

BURSA Orhangazi'de liseli genc kızın ölümü herkesi yasa boğdu. Okulda sigara içerken öğretmenine yakalandıktan sonra camdan atlayarak hayatına son veren lise öğrencisi S. O., son yolculuğuna uğurlandı. S.O'nun acılı ailesi ve yakınları cenazede gözyaşına boğuldu.

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Orhangazi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin geçici olarak eğitim öğretim gördüğü TOKİ konutları içindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun 4. kat koridorunun camından kendisini boşluğa bırakan ve hayatını kaybeden 15 yaşındaki S.O. son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa.com'un haberine göre; Lisede 11. sınıf öğrencisi olarak eğitim gören S.O'yu ölüme götüren olay ise okulda sigara içerken öğretmenine yakalanması ile başladı. Kısa bir süre sonra o saatlerde tüm sınıfların boş olduğu okulun dördüncü katına çıkan genç kız, burada kimliği açıklanmayan birisi ile cep telefonundan görüşme yaptı.

Ardından koridor penceresine çıkan S.O.'yu arkadaşları ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalar sonuç vermedi ve S.O. kendisini boşluğa bıraktı. S.O'nun düşmesinin hemen ardından okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.O., ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen genç kız hayatını kaybetti.

Öte yandan, S.O.'nun okulun penceresindeyken cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan bir kişi tarafından çekilen görüntüde, S.O'nun pencerenin diğer tarafına gittikten sonra yeniden açık olan kısmına ilerlediği ve bir arkadaşının ikna etmeye çalıştığı görülüyor. Kısa süre içinde yayılan kamera görüntüsü S.O. kendini boşluğa bırakmadan hemen önce sona eriyor. Polis, S.O. penceredeyken argo konuşmaların da geçtiği görüntüyü çeken kişinin tespiti için de çalışmalarını sürdürüyor.

Müfettiş görevlendirildi

Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Emniyet Müdürü Erol Yavuz, Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri olay sonrasında okula gelerek bilgi aldı. Ardından da okula müfettiş görevlendirildi. Müfettiş, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinin okuldaki incelemesi dün de devam etti. S.O.'nun ölümü polis tarafından da soruşturuluyor. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın yaşandığı okuldaki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Öte yandan, S.O'nun kendisini boşluğa bırakmadan hemen önce çekilen görüntülerin sahibini de araştıran polis, soruşturmayı geniş çaplı olarak sürdürüyor.

Gözyaşları sel oldu

Ailesinin 2 çocuğundan büyüğü olan S.O'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Buradaki incelemeden sonra ailesine teslim edilen cenaze, Hz. Ebubekir Camii morguna getirildi. S.O'nun ölümü başta anne ve babası olmak üzere yakınlarını yasa boğdu. Anne Bahriye ve baba Volkan Ongun gözyaşlarına hakim olamazken, yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.

Hayatına genç yaşta son veren S.O. için ikindi namazından sonra Hz. Ebubekir Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, siyasi partilerin başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.