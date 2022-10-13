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Joe Biden'dan yeni gaf kanserden ölen oğlunun 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi

Joe Biden'dan yeni gaf kanserden ölen oğlunun 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi

eçkin yaşı nedeniyle sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekleyerek, Colorado eyaletindeki konuşmasında 2015'te kanserden ölen oğlu Beau'nun 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi

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ABD Başkanı Joe Biden, dün Colorado eyaletindeki Vail'de yaptığı bir konuşmada yanlışlıkla oğlu Beau'nun 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' dile getirdi.

Biden, konuşmasında "Bunu bir erkek babası olarak söylüyorum, kayda değer bir hizmet madalyası olan Bronz Yıldız'ı kazandı ve Irak'ta hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Biden'ın oğlu Beau, 2015 yılında kanserden hayatını kaybetmişti.
Beau Biden, son olarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Irak’ta 2008 yılında görev yapan Biden, öldüğünde 46 yaşındaydı.

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