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Aşkla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! İşte herkesin bilmesi gereken aşk dersleri

Aşkla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! İşte herkesin bilmesi gereken aşk dersleri

Aşk denildiği zaman herkes sonsuz bir bağ, sevgi ve birliktelik düşünür. Ancak aşkı tam anlamıyla yaşamak için bilinmesi ve uyulması gereken bazı kurallar bulunur. İşte aşkta kaybeden olmamak için bilmeniz gerekenler...

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Genç yaşlarda, özellikle ilk kez aşık olduğunuzda kendinizi bir peri masalının içinde hissedebilirsiniz. Şayet şanslıysanız ruh eşinizi doğru seçebilirsiniz. Fakat yaşadığınız aşklar hep hüsranla bitmişse hayat boyu büyük dersler çıkarabilirsiniz. Yaş ilerledikçe ve dünyayı anlamaya başladıkça aşk konusunda öğrenmeniz gereken kuralları tek tek sıraladık...

1-Kendinizden vazgeçmeyin

Genç yaşlarda aşk hissi hayatınıza dahil olduğunda partnerinizle ilgili çok fedakarlık yapabilirsiniz. Sadece karşınızdakinin sevdiği ve istediği şekilde davranarak kendinizden vazgeçebilirsiniz.

Fakat zaman geçtikçe bu davranışın asla doğru olmadığını anlarsınız. Ne olursa olsun kendi fikirlerinizin ve isteklerinizin önemli olduğunu kesinlikle unutmayın.

2- Hayatın merkezi 

Kendinize saygı duymaz ve kendi kimliğinizi oluşturmazsanız, kimseden de saygı beklememeniz gerekir. Her zaman yanınızda olacağını ve size saygı duyacağını sandığınız sevgi, güzel bir gün size saygısızlık eden şeylerin bir parçası haline gelir.

Gençlik çağınızda sevdiğiniz ve aşık olduğunuz kişiyi hayatınızın merkezinde tutmak bir süre sonra zarar görmenize neden olabilir. Yaşınız ilerledikçe kendi benliğinizin ve kendi hayatınızın ne kadar önemli olduğunu fark edersiniz

3- Güvensizlikler 

Her insanın hayata ve insanlara karşı güvensizlik duyabilir. Fakat güvensizlikler hakkında konuştuğunuzda insanların yanınızdan uzaklaşmasına neden olabilirsiniz.

Zaman geçtikçe bu durumun aslında o kadar da önemli olmadığını fark edersiniz. Güvensizliklerini dile getirdiğinizde sizden uzaklaşan insanların bir süre sonra herhangi bir önemi kalmayacak.

4- Aşka inanmak yeterli değildir 

Genç yaştayken sadece birini sevdiğinizde bunun ilişkiniz için yeterli olduğunu düşünürsünüz. Fakat sadece aşık olduğunuz için sağlıklı ilişkiler kuramazsınız.

Huzurlu bir ilişki için düşüncelerinizin, duygularınızın ve yaşama bakış açılarınızın birbirine benzer olması gereklidir. Ortak bir gelecekte birleşemediğinizde duyduğunuz aşk yetersiz kalacaktır.

5- Sevdikleriniz arasında seçim yapmak

Arkadaşlarınız ve sevdiğiniz kişi arasında seçim yapmak zorunda kalırsanız hiç kimsenin buna değmeyeceğini hatırlamanız gerekir.

Partneriniz için arkadaşlarınızı görmezden geldiğinizde ve umursamadığınızda her koşulda yanınızda olacak kişileri kaybetmiş olursunuz. Kimliğinizin bir parçasını kaybetmek kendinizi kötü hissetmenize sebep olacaktır.

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