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ABD'de enflasyon verileri kötü geldi! Altın, borsa ve kripto piyasalar için kötü haber

ABD'de enflasyon verileri kötü geldi! Altın, borsa ve kripto piyasalar için kötü haber

ABD'de enflasyon beklenenden yüksek çıktı. Teknik analist Tunç Şatıroğlu, ABD'de enflasyonun eklenenden yüksek çıkmasının değerli metaller, borsalar ve kripto piyasası için kötü olacağını söyledi.

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Piyasaların merakla beklediği ABD eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 8,1 olarak açıklandı. 

ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyordu.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aşmıştı.

Teknik analistten atın, borsa ve kripto uyarısı

Piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu, "ABD'de enflasyon beklentilerden yüksek geldi. Değerli metaller, borsalar ve kriptolar için kötüdür" uyarısı yaptı.

Enflasyon verisi neden önemli

TÜFE verileri Fed'in faiz politikasının seyri için yakından takip ediliyor. ABD'de faiz artışlarına rağmen enflasyonun hala yüksek seyretmesi, yüksek oranlı faiz artışlarının süreceği anlamına geliyor. 

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.

Analistler, piyasaların artık Fed'in politikasından dönmeyeceği konusunda ikna olduğunu, bundan sonraki süreçte faiz artırımlarında 75 baz puandan 25-50 baz puana geçişin ne zaman gerçekleşeceğine odaklanıldığını söyledi. 

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