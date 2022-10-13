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Hazine Bakanı Nureddin Nebati ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'den aynı uçakla dönecek!

Hazine Bakanı Nureddin Nebati ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'den aynı uçakla dönecek!

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Nebati'ye yönelik en ağır eleştirileri yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de. Nebati ve Kılıçdaroğlu'nun programları bu akyam bitiyor. İki isim THY'nin tarifeli uçağıyla birlikte Türkiye'ye dönecek.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD gezisinden bu akşam Türkiye'ye dönecek. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye döneceği THY'nin tarifeli uçağında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de olacak. İlginç tesadüfü Habertürk Muhabiri Ali Çınar sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ali Çınar, Twitter hesabından, "Büyük Tesadüf CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Washington, DC'den Türkiyeye THY tarifeli sefer ile aynı uçakta dönecek. Hem CHP Lideri Kılıçdaroğlunun hemde Bakan Nebatinin programları bu akşam DCde bitiyor." paylaşımı yaptı.

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