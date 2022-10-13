Aleyna Kalaycıoğlu Cengiz Ünder hakkında ilk kez konuştu! İtiraf gibi açıklama: 'Topçu ile işim olmaz demiştim'

TV8 ekranlarında yayınlanan katıldığı Survivor yarışmasında başarılı performansı, çarpıcı açıklamaları, ve güzelliği ile adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, eski aşkı Milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında ilk kez konuştu. TV8 ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan güzel isim, canlı yayında hem Ünder'le tanışma hikayelerini hem de ayrılık nedenini tek tek anlattı.

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Ekranların sevilen yarışması Survivor 2021'in gönüllüler kadrosunda yer alan ve parkur performansıyla tüm dikkatlari üzerine çekmeyi başaran Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarının yanısıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile 'Yanımdadır' şarkısında düet yapan ünlü ismin, geçtiğimiz aylarda yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşıyorlar iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken ünlü çiftin kısa süre sonra ayrılması oldukça çok konuşulmuştu. TV8 ekranlarında 2. sayfa programına katılan 24 yaşındaki ünlü isim eski aşkı Cengiz Ünder ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tatilde yakalandılar

Aleyna Kalaycıoğlu'nun o dönem sevgilisi Cengiz Ünder ile tatile çıkması oldukça çok konuşulmuştu. Kalaycıoğlu, tatilde çekilen mavi bikinili fotoğrafını, 500 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamıştı. Bulunduğu konumu da belirten güzel isim, Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesini etiketlemişti. Cengiz Ünder, geçtiğimiz yıl İtalyan ekibi Roma'dan Fransa'nın Olimpik Marsilya takımına transfer olmuştu.

Cengiz Ünder aşk'a geldi, özel jet kiraladı

Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giyen başarılı futbolcu Cengiz Ünder, sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu görmek için özel jete atlayıp aşkının yanına gelmiş ve 34 bin euro yani yaklaşık 630 bin TL masraf yaptığı iddialarının yanısıra 10 Eylül'de özel jetle İstanbul'a gelip ertesi gün de güzel isim ile Sedef Adası'na gittiği, hasret giderdikten sonra da Ünder'in yeniden özel jetle Marsilya'nın yolunu tuttuğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta ikilinin tatilde birlikte görüntülendiği iddia edilen fotoğraf karesi de sosyal medyayı sallamıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Cengiz Ünder itirafı

Cengiz ile bir birbirimizi tanıma aşamasındaydık fakat kısa sürdü. Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik. Benim kariyer hedeflerimle onunki çok farklı ve ortak paydada buluşamadık. Benim istediğim sektör, onun o sektöre çok sıcak bakmayışı... 24 yaşındayım ve benim için her şeyden önce kariyerim gelir.

'Topçu ile işim olmaz' demiştim"

Tanışma hikayelerinden de bahseden Survivor Aleyna, şu ifadeleri kullandı:

Çeşme'de tanışmıştık. Şimdi DM'mi (direkt mesaj) açsam en çok futbolcu bulurum. Doğal olarak buna biraz irite oluyorum, yalan söylemeyeceğim. Böyle bir muhabbet olmuştu, ben de bunun üstüne 'Topçu ile işim olmaz' tarzı bir şey söylemiştim. İşte büyük konuşmamak lazım.

"Sinan Akçıl ile aramızda birşey yok"

Kısa bir süre önce şarkıcılığa soyunan ve sesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile 'Yanımdadır' şarkısında düet yapmıştı. İkili hakkında ortaya atılan aşk iddialarına da cevap vermeyi ihmal etmeyen Kalaycıoğlu açıklamasında, "Sinan Akçıl ile aramızda birşey yok" diyerek iddiaları yalanladı.