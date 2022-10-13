Partnerinizle aranızda ten uyumu var mı yoksa sadece sevgili misiniz? Ten uyumu nedir, nasıl anlaşılır?

Ten uyumu denilen şey bir ilişkinin ne kadar uzun sürüp sürmeyeceğini bile belirliyor. Birbirini çok seven iki kişi birlikte olduğunda tenleri uyuşmayabilir. Ten uyuşmazlığı olduğunda ne kadar sevseler de birbirlerine dokunmak istemeyebilirler. Dokunmanın olmadığı ilişki de zamanla yıpranabiliyor.

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Çiftler arasındaki uyum; birçok faktörün bir araya gelmesi ile oluşur. Sadece kişilik özellikler ve fiziksel özelliklerden oluşmayan ten uyumu da vardır. Ruhsal uyum kadar fiziksel ve cinsel uyum da eşler arasındaki bağı artırır. Ten uyumunun olmadığı ilişkiler zamanla yıpranabilir.

Ten uyumu nedir?

Ten uyumu adı üstünde, eşler arasında birbirine dokunma isteğiyle ilişkilidir. Cinsel uyumu temsil eder. Ancak farklı etkenlerin bir araya gelmesi ile oluşur. Çekicilik, hayal, tutku gibi etkenler ten uyumunu oluşturur. Vücudumuz 'Feromon' adında bir hormon salgılar. Feromon ten uyumu ve cinsellik arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Aşkı kontrol eden bu madde, hava yolu ile alınarak beyne iletilir ve bu sırada bir ten iletişimi gerçekleşir.

Havada aşk kokusu gerçekten var

”Aşk Kokusu” olarak açıklanan feromon, kişilerin davranış şekillerini bile etkileyebilir. Örneğin kadınların yumurtlama döneminde etrafa yaydığı feromonlar, erkeklere diğer zamanlardan daha çekici gelir.

Tek başına yaşayan erkeklerin saç ve sakallarının geç çıkması, birlikte yaşayan kadınların regl dönemlerinin aynı güne denk gelmesi feromon hormonuyla açıklanmaktadır.

Ten uyumu nasıl anlaşılır?

Ten uyumu hissedildiğinde 'Karnımda kelebekler uçuşuyor' sözü bir nevi gerçekleşiyor. Kişide; kalp atışının hızlanması, sürekli dokunma isteği ile kendini gösterir. Sürekli dokunmak, o anda kalma isteği, ten uyumunu kişiler için çekici kılıyor.Bir kez yaşandığında bağımlılık yaratan bu uyum, kişide, “acaba aynı tenden mi yaratıldık” gibi bir his oluşturur. Kişilerde coşku, mutluluk, özgüven gibi iyi hisler uyandıran bu uyum, zaman içinde büyüyen ve gelişen bir durum değildir.

Cinsel isteği arttırarak, çiftler arasında sağlıklı bir cinsel yaşamı sağlar.

İlişkilerde zorunlu bir kriter olmasa da eşler arasındaki bağı güçlendirici bir etkisi vardır. Ten uyumunun aşk ile aynı anlama geldiği düşünülse de daha çok çiftlerde bağımlılık yaratan bir etkisi vardır. Araştırma sonuçlarına göre şaşırtıcı bir oran ortaya çıkıyor. Toplumda aşk yaşayanların ortalama yüzde 10’unda ten uyumu vardır.

Ten uyumu biter mi?

Ten uyumu zamanla aşk gibi bitebiliyor. İlk heyecanlarını kaybeden çiftler, monotonlaşan ilişkilerinin sonucunda, tekrar aynı duyguları yaşamak için alternatif ilişkilere yönelebiliyorlar. Yasak ilişkinin yakalanma korkusu ile sahte bir heyecan hisseden kişiler, eşlerine karşı sadakatsiz hale gelebiliyorlar. Bu durumu önleyebilmek için çiftlerin duygularını açıkça konuşabilmeleri ve ilişkilerini canlandırabilmek için yeni şeyler denemeye açık olmaları gerekiyor.

Ten uyumunu bitiren faktörler arasında korku, eşin dokunmaya izin vermemesi, güvensizlik, isteksizlik gibi davranışlar yer alıyor. Çiftler arasında, sarılıp uyuma gibi sürekli temas halinde kalma durumu, azalmaya başladıysa konu ile ilgili profesyonel bir destek alma zamanı gelmiş demektir.