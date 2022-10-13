Nisa bebekten acı haber! Nisa bebek öldü annesine 5 ay hapis cezası verildi
İSTANBUL Pendik'te 3 aylık ‘Nisa' isimli bebek, annesi Ebru S. tarafından sokağa terkedilmiş ve ona ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibinden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz tarafından süt annelik yapılmıştı. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebekten acı haber geldi. Anne Ebru S. duruşmada Nisa bebeğin 30 Eylül’de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tüm Türkiye'nin "Nisa Bebeği" öldü. Pendik'te 3 aylık ‘Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilen anne Ebru S., “terk” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan anne Ebru S. duruşmada Nisa bebeğin 30 Eylül’de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye günlerce Tuzla sahilinde 29 Mart 2022 tarihinde sokakta bulunan ve Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz'ın süt anneliği yaptığı Nisa bebeği konuşmuştu. 5 Nisan'da ise minik Nisa'nın, boğazına kaçan kusmuk yürekleri ağızlara getirmiş, yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık görevlisi Büşra Durmaz'ın kendi sütüyle beslediği Nisa bebekten bu kez üzen haber geldi.
Bebeği sokağa bırakıp fuhuş yapmaya gitmişti
Bebeğin annesi Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra bir adamla sahilde cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmıştı. Anne Ebru S.’nin emniyette verdiği ifadede, “Hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım” demişti.
Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde 3 aylık bebeğini terk eden 20 yaşındaki anne Ebru S.’nin yargılanmasına devam edildi. Anadolu 42. Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ebru S. katılırken, mağdur bebeğin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.