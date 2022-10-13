Nisa bebekten acı haber! Nisa bebek öldü annesine 5 ay hapis cezası verildi

Bebeği sokağa bırakıp fuhuş yapmaya gitmişti

Bebeğin annesi Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra bir adamla sahilde cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmıştı. Anne Ebru S.’nin emniyette verdiği ifadede, “Hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım” demişti.