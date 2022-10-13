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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı 6 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı 6 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ekim ile biten haftada 6 milyar 928 milyon dolar arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ekim ile biten haftada 6 milyar 928 milyon dolar artarak 113 milyar 976 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 5 milyar 200 milyon dolar artarak 68 milyar 52 milyon dolardan 73 milyar 252 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 7 Ekim haftasında 1 milyar 728 milyon dolar artarak 38 milyar 996 milyon dolardan 40 milyar 724 milyon dolara yükseldi.

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