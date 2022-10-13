Balıkçı ihbar etti korkunç görüntü! Eğirdir Gölü'nden genç bir kadına ait ceset çıktı

Liseli kızın acı sonu... Sigara içerken öğretmenine yakalandı 6. kattan aşağı atladı!

Genç Girişimci Canan, Kripto Para ile Nasıl Zengin Olduğunu Anlattı!

Partnerinizle aranızda ten uyumu var mı yoksa sadece sevgili misiniz? Ten uyumu nedir, nasıl anlaşılır?

Joe Biden'dan yeni gaf kanserden ölen oğlunun 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi

Aşkla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! İşte herkesin bilmesi gereken aşk dersleri

Hazine Bakanı Nureddin Nebati ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'den aynı uçakla dönecek!

Bakırköy'de yaşandı! Köpeklerden kaçıyordu sonrası feci

Yemek yaparken ağlamayın soğanın göz yakmaması için bu yöntemleri deneyin

51 bin TL'sini kaptırdı gerçek polise inanmadı! Yaşlı kadın elinde kağıtla ortada kaldı

Gıda fiyatları son 1 yılda dünyada yüzde 4 Türkiye'de yüzde 92 arttı