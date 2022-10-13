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Balıkçı ihbar etti korkunç görüntü! Eğirdir Gölü'nden genç bir kadına ait ceset çıktı

Balıkçı ihbar etti korkunç görüntü! Eğirdir Gölü'nden genç bir kadına ait ceset çıktı

ISPARTA'nın Eğirdir Gölü'nde bir balıkçının ihbarı üzerine kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 20'li yaşlarda bir kadına ait olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Olay, Eğirdirli bir balıkçının ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine gelen Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve balıkçılar tarafından gölden çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının 20-25 yaşında olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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