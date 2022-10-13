Meryem'in otopsi sonucu çıldırttı! Müge Anlı: Sen gün yüzü görme! 'Göz bebeği' korkusu şok etti
3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünde flaş gelişmeyi Müge Anlı paylaştı. Meryem'in annesinin sevgilisi Recep tutuklandı. Anlı, küçük kızın otopsi raporuyla ilgili konuşurken sinirden patlayıp 'Sen gün yüzü görme Recep' dedi. Müge Anlı, Recep'in mesajlarını stüdyoda paylaştı, katil zanlısının 'göz bebeği' korkusu şoke etti.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı programında, Meryem'in ölümüyle ilgili annesi Melisa'dan korkunç bir itiraf geldi. Küçük Meryem'in annesinin sevgilisi Recep tarafından darp edilerek öldürüldüğü ifade edildi.
İtirafı yapan küçük kızın annesi Melisa şöyle demişti: "Melisa ağlarken Recep odaya götürdü. Kızım 'yapma yapma' diye bağırıyordu. ben de kalktım odaya gittim. Çocuğu kucağında çıplak ve baygın bir şekilde gördüm...
-'Ne yaptın sen bu çocuğa?' dedim. Çığlık attım ben orada Recep de soğuk suyun altına soktu çocuğu. Sonra hastaneye gittik beni orada 'Scooter'dan düştü diyeceksin' diye tehdit etti."
Müge Anlı bugün paylaştı: Recep tutuklandı
Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümüyle ilgili bugünkü yayında gelişmeler yaşandı. Müge Anlı şu ifadeleri kullandı: Cinayet iftiraları havada uçuştu. Anne Melisa sevgilisi Recep'i, Recep de anneyi suçlamıştı. Sevgili Recep'in tutuklanması talep edilmişti. Çıkarıldığı mahkemece 'Nitelikli kasten öldürme' suçlaması ile tutuklandı. Şu anda Gaziantep'teki cezaevinde."