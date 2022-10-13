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Fenerbahçe, Altay Bayındır için harekete geçti! 4 yıllık yeni sözleşme teklifi

Fenerbahçe, Altay Bayındır için harekete geçti! 4 yıllık yeni sözleşme teklifi

Fenerbahçe yönetimi, son dönemde yediği gollerle eleştirilen Altay Bayındır'a ayda 500 bin TL kazanacağı 4 yıllık yeni sözleşme teklif edecek.

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Fenerbahçe yönetimi son dönemde yediği gollerle eleştirilen Altay Bayındır için harekete geçti. Sabah gazetesinin haberine göre; Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir mesainin içinde olan Fenerbahçe'de zaman zaman yaşanan sıkıntılı durumlarda yönetim devreye giriyor. Sarı-Lacivertliler, son 4 resmi maçında kalesini gole kapatan ancak Karagümrük karşılaşmasında 4 gol birden yediği için bazı taraftarların tepkisine maruz kalan Altay'a, zamlı 4 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

4 yıllık yeni sözleşme

Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi 30 Haziran 2023 itibariyle bitecek olan milli kalecisinin motivasyonunu artırmak için kolları sıvadı. 500 bin TL aylık kazancı bulunan, Avrupa'nın da radarında olan Altay'a, zamlı 4 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek ve en önemlisi de yurt dışından gelecek teklifler için açık kapı oluşturulacak. Yönetim, bu hamleyle Altay'ın da kafasını rahatlatmayı hedefliyor.

24 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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