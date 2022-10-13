Marketten artık almayacaksınız nar ekşisi nasıl yapılır şifa kaynağı!

Salatalara, kısıra, mercimek köftesine... nar ekşisini mutfakta kullandığımız alanlar saymakla bitmiyor. Sağlık için oldukça faydalı olan nar sayesinde tam bir şifa deposu olan nar ekşisini evde yapmaya ne dersiniz? İçerisinde koruyucu olmadan tamamen doğal nar ekşisi tarifini paylaşıyoruz!

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Yemeklere, salatalara enfes bir tat katan nar ekşisi Türk mutfağında olmazsa olmaz bir öneme sahip. Siz de nar ekşisine bayılıyorsanız evde yüzde yüz organik bir nar ekşisi hazırlayabilirsiniz. Salatadan kısıra birçok yemeğe farklı bir tat katan nar ekşisini evde yapmak aslında sanıldığından daha basit. Peki nar ekşisi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte nar ekşisi tarifi...

Nar ekşisi için malzemeler:

1 kilogram ekşi nar

2 çay kaşığı tuz

Nar ekşisi nasıl yapılır?

Narları üçe ayırın ve kabukları ayırarak taneleri geniş bir kaba alın. Kaşık ile narın kabuğuna vuraral narların dökülmesini sağlayabilirsiniz.

Nar tanelerinin üzerinde kabuk ya da zar varsa temizleyin.

Narları mutfak robotundan geçirerek iyice ezin.

Ardından süzgece alıp elinizle bastırarak sularıyla posalarını birbirinden ayırın.

Süzdüğünüz nar suyunu geniş bir tencerede 3-4 saat kadar kaynatın.

Kaynadıkça üzerinde köpükler oluşacak, bunları bir kaşıkla toplayın.

Yoğun fakat akışkan pekmez kıvamı aldığında içine tuzu ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

Sosunuz hazır olunca dinlendirip şişelere doldurabilirsiniz.

Nar ekşisi nasıl yapılır?

Kabuğunun ardındaki binlerce minik meyve tanesi ile nar pek çok hastalığa iyi gelir. Nar ekşisinin faydaları ise şu şekildedir:

Nar ekşisi prostat kanseri hücrelerinin büyümesini durdurur ve kanserin önlenmesine yardımcı olur.

Kan basıncını azaltan etkisi nedeni ile yüksek tansiyonu düşürür.

Şeker hastalığına karşı insülin direncini azaltır ayrıca kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler, bağırsaklarda bulunan iltihapların yok edilmesine yardımcı olur.

İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde stresi azaltır ve hafızayı güçlendirir.

Yaş ile ortaya çıkan kemik hastalıklarını önleyici etkisi bulunur.

Atar damarların büyümesi ve kalınlaşmasını önler, kan akışını iyileştirir.

İçeriğindeki vitaminler ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ciltte bulunan sivilce ve sivilce izlerinin lekelerini geçirmeye yardımcı olur.

Kolajen ve elastin üretimini arttırarak cildin sıkılaşmasını ve genç gözükmesini sağlar.

Nar ekşisinin en önemli faydalarından bir tanesi kalp sağlığını korumasıdır. Damar tıkanıklığının önüne geçer.

Kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur.