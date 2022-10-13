Ani patlamalar yaşıyorsanız bu yöntemlerle öfkenizi anında dindirebilirsiniz!

Günlük hayatımızda bazen farklı nedenlerden dolayı öfke patlamaları yaşayabiliyoruz. Bu öfke patlamalarını kontrol edemediğimiz takdirde özel hayatımızda ciddi problemler yaşayabiliyoruz. İşte öfkenizi kontrol etmenizi sağlayacak 7 etkili yöntem.

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Günlük hayatta kişiler çeşitli nedenlerden dolayı sıkça öfke sorunu yaşarlar. Bu anlarda kontrolü kaybeden kişi olumsuz davranışlarda bulunabilir. Bunu önlemek ve kontrolü kaybetmemek adına öfke kontrolünün nasıl sağlanacağı ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekir.

Bir duruma, kişiye ya da olaya karşı öfke beslemek başlangıçta normal kabul edilse de bunun ilerleyen süreçte ciddi sorunlar ortaya çıkaracaktır. Genelde pek çok insan haksızlığa uğradığını düşündüğünde, anlaşılmadığını hissettiğinde, kendini ifade edemediğinde, ihtiyaç ve arzuları karşılanmadığında, kaygı, yalnızlık, stres ve utanç hallerinde daha da öfkelenir. Uzman isimler tarafından verilen tavsiyelere göre öfkeyi dizginleyecek ve daha sakin kalmayı sağlayacak yöntemler şunlardır:

1. Nefes egzersizi yapın

Ani öfke patlamaları hallerinde çoğu kişi kendini kaybeder ve fevri davranışlar sergiler. Bunu minimum düzeye indirmek için kişinin kendine zaman ayırması, kendine telkinlerde bulunması önerilir. Öfke yatışmaya başlayana dek derin derin nefes alınmalı ve nefes egzersizleri yapılmalıdır. Kişinin kendine nefes alacak zaman tanıması sayesinde öfke kontrol altına alınabilir.

2. Yalnız kalın

Öfke durumu kişinin kontrolünden çıktığı için bu süreci en az zararla atlatmak adına yalnız kalmak gerekir. Kişi tek başına olduğu bir odada dikkatini etrafa verebilir ya da gözlerini kapatarak sayı sayabilir. Bunun yanı sıra bireysel yürüyüş ve egzersiz yapmak da zihindeki olumsuz düşünceleri önleyecektir. Böylece kişi öfkenin kendisini yönetmesine engel olacak ve onu kontrol altında tutacaktır.

3. Düşünerek konuşmaya çalışın

Genellikle kişiler arasındaki küslüklerin, tartışmaların en mühim nedenlerinden biri düşünmeden konuşmalarıdır. Kişi ne kadar öfkeli ve sinirli olursa olsun mutlaka belirttiklerini düşünerek aktarmalıdır. Bunu başarabilmek için nefes egzersizleri etkili olacaktır ya da kişiyi sakinleştiren başka şeyler varsa onlarla ilgilenmelidir.

4. Müzik ruhun gıdasıdır

Beyinde dolaşan olumsuz düşünceleri bertaraf etmek için müzik dinlemek son derece etkilidir. En sevilen şarkı ya da sanatçıyı dinlemek kişiyi rahatlatacaktır. Müzik dinlemek aynı zamanda keyifli zaman geçirmeyi de sağlayacaktır. Kişideki öfke müzik sayesinde içinde kaybolup gidecektir. Böylece öfkeyi kontrol altına almak normalden daha basit olacak, müziğin ritmine kapılmak rahatlatıcı etki yapacaktır.

5. Spor yapın

Neredeyse her derde deva olan spor öfke kontrolünü sağlamak için de işe yarayacaktır. Baş ağrısı, kalp atışının hızlanması, terleme gibi durumlar öfkeyle birlikte sıkça görülür. Bunları normale çevirmek için spor yapmak gerekir. Zihindeki kötü düşünceleri dağıtmak için pilates, yoga, koşu, meditasyon gibi egzersizler faydalı olacaktır. Öfkeyle sıkışan kas gruplarını rahatlatmak için etkili olan spor beden sağlığını da artıracaktır. Daha iyi sonuçlar elde etmek için eğer hobi olarak yapılan bir spor türü varsa doğrudan ona yönelmek rahatlama süresini kısaltacaktır.

6. İfade edemiyorsanız yazın

Kişinin içindeki duyguları tarafsızca anlatması adına en etkili yöntemlerden biri yazı yazmaktır. Öfkeli hallerde herkes kendini basit ifade etmekte zorlanacağı için bunu yapmanın en basit yolu duygu ve düşüncelerini kağıda aktarmaktır. Söylenmek istenen cümleler ya da hisler deftere not edildiğinde kişide rahatlama sağlayacaktır. Yazmak olumsuz düşüncelerden sakince kurtulmanın en etkili yöntemidir.

7. Uzman desteğinin önemi

Öfkeyi muayene altına almak bazen tahmin edilenden daha zor olabilir. Şayet öfke ile başa çıkılamıyorsa ya da alınan tedbirler bunun için yetersiz kalıyorsa uzman desteği almak işe yarayacaktır. Böylece kişi hem kendini hem de sevdiklerini üzmemiş olacaktır. Karşıdaki kişiyi fiziksel ya da duygusal yönden kırmadan hisleri dürüstçe paylaşabilmek için daima en uygun yöntem tercih edilmelidir. Bu konuda alacağınız bir uzman desteği bunun nasıl mümkün olacağı ile ilgili bilgi verecektir.