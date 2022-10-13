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Mobilyacılar Hindistan pazarına açılıyor: Bakanlık destek veriyor

Mobilyacılar Hindistan pazarına açılıyor: Bakanlık destek veriyor

HİNDİSTAN Uluslararası Mobilya Fuarı (IIFF) Yeni Delhi şehrinde gerçekleşecek. Bursalı mobilyacılar Hindistan pazarının kilidini açmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı firmalara belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda destek sağlıyor.

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), KFA Fuarcılık ile firmaların yeni pazarlara erişimi ve ürünlerini dünyaya tanıtması için önemli destekler sağlıyor. İş dünyası temsilcilerini 2013 yılından bu yana uluslararası fuarlar ile buluşturan KFA Fuarcılık, milli katılım organizasyonlarını da sürdürüyor.

Türk mobilya sektörü, Hindistan Uluslararası Mobilya Fuarı (IIFF) için 2-4 Aralık’ta KFA Fuarcılık organizasyonu ile Hindistan’ın yolunu tutacak. Güçlü bir katılım hedefleyen sektör temsilcileri, 1,3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan pazarında yeni işbirlikleri için girişimlerde bulunacak.

Hindistan’daki en seçkin mobilya fuarları arasında yer alan Hindistan Uluslararası Mobilya Fuarı, bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilecek. Toplam 100 bin metrekarelik alanda yapılacak fuar, dünyanın önde gelen mobilya, halı, ev tekstili, perde ve aydınlatma firmalarını tek çatı altında buluşturacak. Türk mobilya sektörü de fuarda ürünlerini Hindistan ve çevre ülkelerden gelen profesyonel alıcılara tanıtma fırsatı bulacak. Her geçen yıl istikrarlı bir şekilde gelişen ve büyüklüğü 20 milyar doları aşan Hindistan mobilya pazarına giriş için önemli bir platform olma özelliği taşıyan fuarda Türk mobilya sektörü iş hacmini artırmaya çalışacak.

Yüzde 70'e kadar destek imkanı

Milli katılım organizasyonu çerçevesinde Ticaret Bakanlığı firmalara belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda destek sağlıyor. Bakanlığın 2022-2023 için belirlediği hedef ülkeler arasında yer alan Hindistan’da düzenlenen fuara katılacak firmalar +20 puan ilavesi ile yüzde 70’e kadar destek alabilecek. KFA Fuarcılık da stantların imalatından nakliyeye kadar birçok alanda firmalara hizmet sağlıyor.

Fuar için başvuru zamanı

KFA Fuarcılık, 2-4 Aralık’ta yapılacak fuarın milli katılım organizasyonunu yürütecek. Yeni Delhi’deki fuara katılmak isteyen firmaların KFA Fuarcılık ile irtibat kurmaları gerekiyor.

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