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Macaristan: Gerçekçi yaklaşmak gerekirse başarılı olan tek ülke Türkiye

Macaristan: Gerçekçi yaklaşmak gerekirse başarılı olan tek ülke Türkiye

TÜRKİYE'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için gösterdiği çabayı desteklediklerini belirten Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Gerçekçi yaklaşmak gerekirse şu ana kadar arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye'dir" ifadesini kullandı.

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, başkent Moskova’da düzenlenen “Rus Enerji Haftası” forumu kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik çabalarını desteklediklerine işaret eden Szijjarto, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeşim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun barış için gösterdiği çabaları gönülden destekliyoruz. Gerçekçi yaklaşmak gerekirse şu ana kadar arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye’dir." diye konuştu.

"Türkiye’nin arabuluculuk çabalarında daha da başarılı olmasını umuyoruz"

Ukrayna’nın tahıl ihracatına yönelik anlaşmanın da arabuluculuk anlamında tek başarılı anlaşma olduğunu vurgulayan Szijjarto, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Çavuşoğlu ile birkaç hafta önce New York’ta görüştük, burada kendisinden arabuluculuk konusunda gayret göstermeye devam etmesini rica ettim çünkü savaş yaşanan bir bölgenin komşularıyız. Barış istiyoruz. Barış da sadece müzakerelerle gelebilir. Bu yüzden gelecekte de Türkiye’nin arabuluculuk çabalarında daha da başarılı olmasını umuyoruz."

Szijjarto, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yürütülen görüşmelerden de barışa yaklaşılmasını sağlayacak sonuçların çıkması umudunu dile getirerek, “Macaristan barış istiyor.” dedi.

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