Asgari ücrete Kasım'da üçüncü zam iddiası! Asgari ücret bakın kaç lira olacakmış!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak" açıklaması sonrası asgari ücret zammıyla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Asgari ücrete Kasım ayında üçüncü zam yapılacağı iddia edildi. Asgari ücretle ilgili kulis bilgileri ise havada uçuşmaya devam ediyor. Asgari ücretin 2023 Ocak'ında 100 bin TL olacağını iddia eden de var 7 bin 700 TL'de kalacağını iddia eden de... İşte asgari ücret senaryoları...