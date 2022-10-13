Asgari ücrete Kasım'da üçüncü zam iddiası! Asgari ücret bakın kaç lira olacakmış!
Asgari ücrete 2023 yılının Ocak ayında kaç lira zam geleceğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Her uzman farklı bir hesaplama ile 2023'ün muhtemel asgari ücret rakamlarını hesaplıyor. Son iddia ise asgari ücretlileri heyecanlandıracak cinsten. Buna göre asgari ücrete KAsım ayında 3. bir zam daha gelecek... İŞte Kasım'da asgari ücretin çıkacağı iddia edilen o rakam...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak" açıklaması sonrası asgari ücret zammıyla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Asgari ücrete Kasım ayında üçüncü zam yapılacağı iddia edildi. Asgari ücretle ilgili kulis bilgileri ise havada uçuşmaya devam ediyor. Asgari ücretin 2023 Ocak'ında 100 bin TL olacağını iddia eden de var 7 bin 700 TL'de kalacağını iddia eden de... İşte asgari ücret senaryoları...
Asgari ücret 10 bin TL olacak iddiası
Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, asgari ücretin Ocak ayında 10 bin TL'ye çıkartılabileceğini yazdı. Ekonomi kulislerinde konuşulanları köşesine taşıyan Sağlam, "5 bin 500 lira olan asgari ücretin yıl başında 10 bin liranın üstüne bile çıkabileceği konuşuluyor. Zaten yüzde 70 olursa 9 bin lirayı geçen bir rakam ortaya çıkacak. Yüzde 70’lik artış geçmiş kayıpları kapatmak için yapması gereken bir zam" ifadelerini kullandı.
AK Parti yöneticisi: 7 bin 500 lira seviyelerinde olacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücrete 2023 Ocak ayında yapılacak asgari ücretle ilgili rakam vermişti. Demiröz, "Benim şuandaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir" demişti.
Öte yandan daha gazeteci Engin Pınarbaşlı asgari ücrete çalışmaların başladığını ve 8 bin TL olacağını öne sürdü.