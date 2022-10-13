Rengi solan pantolonlarınızı çöpe atmayın! Bu yöntemle pantolonlar yeni gibi oluyor

Beğenerek aldığımız kot pantolonlarımızın zaman içinde rengi solar. Özellikle siyah pantolonlar birkaç yıkamada solar ve eski gibi görünür. Bu nedenle çöpe atılan kot pantolon sayısı bir hayli fazla. Ancak bu yöntemle pantolonlarınızı kurtarabilirsiniz.

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Kot pantolonları günlük yaşantımızda sıklıkla tercih ediyoruz. Özellikle de siyah pantolonlar. Her şeyler uyum sağladıkları için en çok siyah tercih ediyoruz. Ancak kot pantolonların rengi birkaç yıkamada soluyor ve artık giyemiyoruz. Sizin de yeni aldığınız pantolonlarınızın rengi solduysa bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Pantolonların rengini solmaması için neler yapılabilir?

Tüm kumaşların rengi esasen beyazdır. Kumaşlar, doğal olarak beyaz renk olan pamuklardan elde edilir. Siyah kumaşların renginin çabucak solarak grileşmesi, beyaz zemin üzerinde koyu rengin uzun süre tutunamamasıyla ilgilidir. Kot ve keten gibi sert lifli kumaşlarda renk kaybı daha hızlı gerçekleşir.

Siyah pantolonları asla sıcak suya yıkamamak gerekir.

Mümkün olduğunca soğuk suda yıkamak gerekiyor.

Yıkamaya başlamadan önce ters olarak yıkanmalı.

Siyah kumaşlar ve renkli kumaşlar için özel deterjanlar kullanılmalı.

Özellikle siyah renklerde yumuşatıcı kullanılmamalı.

Siyah pantolonunuzu ilk aldığınızda bir süre tuzlu su dolu leğende bekletmeniz boyaya ekstra dayanıklılık verir.

Siyah kotların renginin atmasında en büyük etken yanlış yıkamadır. Bu sebeple, gerekmedikçe pantolonunuzu yıkamayın.

Güneşin UV ışınlarının beyazlatıcı etkisi vardır. Beyazları ağartmak için güneşte kurutun ama siyahları direkt güneş ışığında kurutmayın.

Rengi solan pantolon nasıl kurtarılır?

Bu yöntemler pantolonunuzu daha uzun süre canlı renkli kullanmanızı sağlar ancak solmayı tamamen engellemez. Toz kumaş boyası satın alıp leğende bekletebilirsiniz. Çamaşır makinesinde boyamaya uygun boyalar da bulunmaktadır.

Filtre kahve ile pantolon boyama

Duyunca tuhaf gelse de yanlış duymadınız. Filtre kahve ile kot pantolon boyanabilir. Bir kova veya leğenin içine rengi solan kot pantolonunuzu atın ve içine koyu şekilde hazırlanmış filtre kahveyi dökün. Tabii üzerine sonradan su ekleyebilirsiniz ancak kahve ne kadar çok sulanırsa etkisinin o kadar azalacağını unutmayın. Bu esnada pantolonun tamamının ıslandığından emin olun. Pantolonun bir kısmının açık bir kısmının koyu renk olmasını istemezsiniz.

Filtre kahve ile ıslattığınız pantolonunuzu akşamdan sabaha kadar bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Ertesi gün çamaşır makinenize pantolonu atın ve deterjan kullanmadan kısa programda yıkayın. Ardından oda sıcaklığında kurumaya bırakın. İşte hepsi bu kadar! Son olarak, bu işlemi birkaç kez tekrar etmeniz gerekebileceğini unutmayın. Bu yöntem ile siyah pantolonlarınızı, taytlarınızı, tişörtlerinizi ve diğer pamuklu giysilerinizi doğal bir şekilde boyayabilirsiniz.