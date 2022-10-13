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Gaziantep'te 17 yaşındaki yolcu otobüs şoförünü öldürdü! 1 hafta önce baba olmuş

Gaziantep'te 17 yaşındaki yolcu otobüs şoförünü öldürdü! 1 hafta önce baba olmuş

GAZİANTEP'te otobüs şoförü, aracın dolu olduğu gerekçesiyle almadığı 17 yaşındaki yolcuyla tartıştı. Çıkan tartışmada 17 yaşındaki şahıs, otobüs şoförünü bıçakla göğsünden yaraladı. Hastanede hayatını kaybeden talihsiz adamın 1 hafta önce bebek sahibi olduğu öğrenildi.

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Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah Yıldız (34) idaresindeki halk otobüsüne binmek isteyen B.K. (17) isimli şahıs, otobüs dolu olduğu gerekçesiyle durmayan aracın peşinden koşarak durduğu şoförle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında B.K. isimli yolcu, yanındaki bıçakla otobüs şoförü Emrah Yıldız’ı göğüs bölgesinden bıçakladı.

1 hafta önce bebeği olmuş

Olay sonrası kanlar içerisinde kalan ve ağır yaralanan Otobüs Şoförü Yıldız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bir hafta önce yeni bebeğinin dünyaya geldiği öğrenilen talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı gözaltına alındı

Otobüs şoförünü öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı B.K., olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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