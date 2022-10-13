Hangi kulüpte görev alacak? Hollanda'dan Wesley Sneijder açıklaması

Hollandalı efsane oyuncu Wesley Sneijder'in yakın zamanda yeniden futbol dünyasında aktif bir şekilde görev alması bekleniyor.

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Sezon başında kadrosuna Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'u katan Fortuna Sittard'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Hollanda futbolunun efsane ismi Wesley Sneijder, Galatasaray 'dan takım arkadaşı Burak Yılmaz'ın daveti üzerine maçı tribünde takip etti.Sneijder, burada Fortuna Sittard'ın yeni sahipleriyle bir de görüşme gerçekleştirdi.

Sneijder açıklaması

Kulübün yeni sahiplerinden Atilla Aytekin, projelerini alatırken, Sneijder ile de ilgili konuştu. Aytekin; "Wesley, planlarımız konusunda hevesli. Ciddi bir şeklide üzerinde çalıştığımız bir proje.

Çok iyi bir görüşmeydi, kesinlikle görüşmeye devam edeceğiz. Wesley'nin rolüyle ilgili henüz kesin bir karar vermedik.

Şu anda bir çok görüşme yapıyoruz. Ekibimiz, scouting, antrenman ve kadın futbolu hakkında özel bilgiye sahip insanları içermelidir" diye konuştu.

Galatasaray taraftarının sevgilisi olmuştu

2013 yılında 7.50 milyon Euro karşılığında Inter'den Galatasaray'a transfer olan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 175 maçta 45 kez gol sevinci yaşarken, 44 kez de asist yapma başarısı gösterdi.