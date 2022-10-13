Kışın olmazsa olmazı kızılcık marmelatı tarifi yok böyle bir lezzet!

Yiyenlerin ağzını büzüştüren ekşi tadıyla sevilen kış meyvesi kızılcığın marmelatını yapıyoruz. Sağlık açısından inanılmaz faydaları bulunan kızılcığı sofralardan eksik etmemek için bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte sabah kahvaltılarınıza renk katacak leziz mi leziz kızılcık marmelatı tarifinin yapılışı...

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Sonbaharla birlikte sofralarda yer eden kızılcık, mayhoş ve ekşi bir tada sahip. Her ne kadar ağızda buruk bir tat bıraksa da onu yemekten asla vazgeçemiyoruz. Farklı bir aromaya sahip olan meyvenin ekşi tadı bazı kimseler tarafından beğenilmese de sağlığa faydaları nedeniyle tüketilmesi şiddetle tavsiye ediliyor. Bu sebeple kızılcık marmelatı tarifini sizlerle buluşturuyoruz. İşte kızılcık marmelatı tarifi. Şimdiden afiyetler olsun!

Kızılcık marmelatı için malzemeler:

500 gram kızılcık

2 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 adet çubuk tarçın

2 su bardağı su

Püf noktası nedir?

İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ederek kıvamını güzelleştirebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Kızılcıkları yıkayıp bir tencerenin içerisine alın. Ardından üzerine toz şeker ve suyu ilave edin.

Ocağın üzerine alın ve kısık ateşte kızılcıklar yumuşayana kadar pişirin.

Kızılcıklar iyice yumuşadığında ocaktan alın. Taneli olan kısımlarını bir süzgecin üzerine aktarın. Bir süre soğumaya bırakın ve bir çatal yardımıyla kızılcıkları ezin.

Bu şekilde çekirdeklerini çıkarmış olacaksınız. Elde ettiğiniz çekirdeksiz kısmı yeniden tencerenin içerisine aktarın. Üzerine çubuk tarçını ekleyin ve kıvam alana kadar pişirin.

Ardından limon suyu ilave edip tarçını içerisinde çıkararak bir süre daha pişirin. Ocaktan alıp oda sıcaklığında soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz.

Kızılcığın faydaları neler?

Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur yüksek tansiyonu önler. Bu iki özelliği ile de kalp ve damar hastalılarına yakalanma riskini azaltır.

Kalp ve damar hastaları, felç ve kalp krizi geçirenlerin iyileşme sürecini hızlandırır.

Kızılcık ve şeker hastalığı arasında olumlu bir ilişki vardır. Kızılcık tüketiminin diyabeti ve kolesterol yüksekliğini önlediğini gösteren çalışmalar vardır.

Kızılcık bitkisinin faydaları arasında vücudun gücünü artırması da vardır. Kızılcık kirazı bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırır ve vücudu mikroplardan korur.

Kızılcık bilimsel faydaları tez çalışmalarına da konu olmuştur. Antioksidan maddeler içeren kızılcık, vücutta yer alan zararlı maddelerin dışarıya atımını kolaylaştırır.

Kızılcığın içeriğinde yer alan melatonin hormonu, uykusuzluk problemini önlemede etkindir uyku düzenini sağlar ve vücudun biyoritmini düzenler.

Kızılcıkta yer alan proantosiyanidin maddesi diş etlerinin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak dişleri korur. Özellikle tartar, plak gibi diş rahatsızlıklarını engeller ve asitli yiyecek tüketimi sonucu dişlerde görülen rahatsızlıkları minimuma indirir.

Vücutta oluşan iltihapların tedavisinde önemli rol oynar. Yaraların daha çabuk iyileşmesine katkıda bulunur ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkindir.

Ciddi kronik rahatsızlığı olanlar, hamile olanlar veya kızılcığa alerjisi olanların doktora danışmadan kullanmamaları gerekir.