Hayati Yazıcı: Meral Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın altılı masanın adayı hakkındaki sözleri dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun aday olma konusunda bir tırmanış içerisinde olduğunu belirten Yazıcı "Gözlemim Meral Akşener'in de aday olarak çıkabileceği yönünde" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin konuşan Yazıcı "Görünürde Sayın Kılıçdaroğlu, aday olma konusunda bir tırmanış içerisinde yürüyor. Bakalım kurullarında diğer arkadaşlar ne söyleyecek? Ama gözlemim Meral Akşener'in de aday olarak çıkabileceği yönünde. Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım. Gözlemlerim bana bunu söyletiyor."dedi.

Erken seçim

Cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene çekilmesi ihtimaline ilişkin soru üzerine Yazıcı, seçimlerin 6 Nisan 2023'ten önceye alınmasının mümkün olmadığına işaret etti. Zaman zaman 14 Mayıs tarihinin dillendirildiğine dikkati çeken Yazıcı, "Bu da bir yakıştırma olarak söyleniyor, seçimler inşallah 18 Haziran tarihine denk düşüyor 24 Haziran’dan 1 hafta önce pazar günü, inşallah 18 Haziran’da seçimler yapılacak." dedi.