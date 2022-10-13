BIST 3.559
DOLAR 18,58
EURO 18,02
ALTIN 983,32
HABER /  GÜNCEL

AFAD'dan deprem testi uyarısı! Bu gece 00.00'dan itibaren...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AFAD'dan deprem testi uyarısı! Bu gece 00.00'dan itibaren...

AFAD'dan deprem testi uyarısı yapıldı. Bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter üzerinden paylaşılacağı bildirildi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremlerin Twitter adresleri üzerinden "test amaçlı" yayımlanacağını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Deprem Dairesi Başkanlığı veri tabanında yapılan değişiklik sebebi ile bu gece 00.00'dan itibaren büyüklüğü 1,0 üzerinde olan depremler Twitter adresimiz üzerinden 'test amaçlı' yayımlanacaktır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız."

ÖNCEKİ HABERLER
Birleşmiş Milletler açıkladı: Finlandiya çocukların hakkını ihlal etti
Birleşmiş Milletler açıkladı: Finlandiya çocukların hakkını ihlal etti
Kazancınızı Katlamanın En İyi Yolu Altın Yatırımı!
Kazancınızı Katlamanın En İyi Yolu Altın Yatırımı!
Hangi kulüpte görev alacak? Hollanda'dan Wesley Sneijder açıklaması
Hangi kulüpte görev alacak? Hollanda'dan Wesley Sneijder açıklaması
Hayati Yazıcı: Meral Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım
Hayati Yazıcı: Meral Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım
Seren Serengil 'Yer yerinden oynayacak' diyerek açıkladı! Özcan Deniz'in sevgilisi bakın ne yapmış!
Seren Serengil 'Yer yerinden oynayacak' diyerek açıkladı! Özcan Deniz'in sevgilisi bakın ne yapmış!
Rengi solan pantolonlarınızı çöpe atmayın! Bu yöntemle pantolonlar yeni gibi oluyor
Rengi solan pantolonlarınızı çöpe atmayın! Bu yöntemle pantolonlar yeni gibi oluyor
Macaristan: Gerçekçi yaklaşmak gerekirse başarılı olan tek ülke Türkiye
Macaristan: Gerçekçi yaklaşmak gerekirse başarılı olan tek ülke Türkiye
AK Parti'nin 'başörtü' teklifi belli oldu! Hayati Yazıcı: 24. maddeye bir cümle ekleyeceğiz
AK Parti'nin 'başörtü' teklifi belli oldu! Hayati Yazıcı: 24. maddeye bir cümle ekleyeceğiz
Marketten artık almayacaksınız nar ekşisi nasıl yapılır şifa kaynağı!
Marketten artık almayacaksınız nar ekşisi nasıl yapılır şifa kaynağı!
Rusya'dan şok iddia! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı
Rusya'dan şok iddia! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı